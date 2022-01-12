وفاة فلسطيني يبلغ من العمر 80 عاما إثر تعرضه لاعتداء من جنود الجيش الإسرائيلي

وحسب بيان الصحة الفلسطينية، قال أهل المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) إن جنودا إسرائيلين أوقفوه وقيدوا يديه واعتدوا عليه بالضرب.ووفقا لهم، أدى الضرب لإصابته بجلطة قلبية، حيث نُقل إلى إحدى المراكز الطبية القريبة من المكان، ثم نقل إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصل متوفيا.وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع، قوله إنه "في حوالي الساعة الواحدة فجرا، كان المواطن أسعد عائدا من زيارة أقاربه، حيث هاجم الجنود الإسرائيليون مركبته بصورة مفاجئة وأخرجوه منها وعصبوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشاء، وكذلك فعلوا مع 4 مواطنين آخرين من عمال وباعة خضار كانوا متوجهين إلى أعمالهم في ساعات الفجر الأولى".وأضاف مطيع أنه في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا انسحبت القوات الإسرائيلية من المنطقة، فهرع المواطنون ليساعدوا المحتجزين ليجدوا أن المسن عمر أسعد قد ارتقى شهيدا جراء التنكيل به.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وفاة مواطن يبلغ من العمر 80 عاما كانت أسرته قد أعلنت إصابته بجلطة قلبية إثر تعرضه لاعتداء من جنود الجيش الإسرائيلي.
وحسب بيان الصحة الفلسطينية، قال أهل المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) إن جنودا إسرائيلين أوقفوه وقيدوا يديه واعتدوا عليه بالضرب.
ووفقا لهم، أدى الضرب لإصابته بجلطة قلبية، حيث نُقل إلى إحدى المراكز الطبية القريبة من المكان، ثم نقل إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصل متوفيا.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع، قوله إنه "في حوالي الساعة الواحدة فجرا، كان المواطن أسعد عائدا من زيارة أقاربه، حيث هاجم الجنود الإسرائيليون مركبته بصورة مفاجئة وأخرجوه منها وعصبوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشاء، وكذلك فعلوا مع 4 مواطنين آخرين من عمال وباعة خضار كانوا متوجهين إلى أعمالهم في ساعات الفجر الأولى".
وأضاف مطيع أنه في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا انسحبت القوات الإسرائيلية من المنطقة، فهرع المواطنون ليساعدوا المحتجزين ليجدوا أن المسن عمر أسعد قد ارتقى شهيدا جراء التنكيل به.