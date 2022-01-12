"ويندوز 11" يستخدم تقنية جديدة مكان الأقراص المرنة

ويأتي نظام "مدير الأجهزة" وهو برمجة لوحة تحكم في أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز، الذي يظل البرنامج الافتراضي لإدارة أو استكشاف أخطاء الأجهزة وبرامج التشغيل على جهاز الكمبيوتر، مع بعض التحسينات الطفيفة على Windows 11.ويمكن تحميل البرنامج يدويا في حال كان هناك صعوبة، وللقيام بذلك، يجب النقر فوق علامة التبويب "برنامج التشغيل" في نافذة الخصائص ثم النقر فوق الزر "تحديث برنامج التشغيل".وفي نظام التشغيل Windows 10 أو الأقدم ، يتم تعيين الموقع الافتراضي لـ"مدير الأجهزة" على A عند تصفح القوائم مثل "Have Disk".واستغرقت Microsoft بعض الوقت لتكتشف أن مهمة A لا طائل من ورائها لأن عصر محركات الأقراص المرنة قد انتهى الآن.بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Device Manager "مدير الأجهزة" الآن عرض برامج التشغيل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة. هناك عوامل تصفية جديدة لـ "الأجهزة حسب برامج التشغيل" و"برامج التشغيل حسب النوع" و برامج التشغيل حسب الأجهزة" بحيث يمكنك بسهولة عرض برامج التشغيل وتثبيتها وإزالتها. كما يوجد أيضا زر "إضافة برامج تشغيل" جديد يتيح لك إضافة برامج تشغيل جديدة وتثبيتها عبر جميع الأجهزة المدعومة. يجب أن تجعل هذه التغييرات إدارة برامج التشغيل أكثر سهولة.
يستخدم "مدير الأجهزة" في Windows 11 مسار نظام التشغيل بدلا من الأقراص المرنة.
ويأتي نظام "مدير الأجهزة" وهو برمجة لوحة تحكم في أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز، الذي يظل البرنامج الافتراضي لإدارة أو استكشاف أخطاء الأجهزة وبرامج التشغيل على جهاز الكمبيوتر، مع بعض التحسينات الطفيفة على Windows 11.
ويمكن تحميل البرنامج يدويا في حال كان هناك صعوبة، وللقيام بذلك، يجب النقر فوق علامة التبويب "برنامج التشغيل" في نافذة الخصائص ثم النقر فوق الزر "تحديث برنامج التشغيل".
ولاستبدال برامج التشغيل يدويًا، نحتاج إلى اختيار حزم من "قائمة برامج التشغيل المتوفرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بي". يمكن الوصول إلى هذا عبر الزر "Have Disk" (قرص خاص) في الزاوية اليمنى السفلية من إدارة الأجهزة.
وفي نظام التشغيل Windows 10 أو الأقدم ، يتم تعيين الموقع الافتراضي لـ"مدير الأجهزة" على A عند تصفح القوائم مثل "Have Disk".
واستغرقت Microsoft بعض الوقت لتكتشف أن مهمة A لا طائل من ورائها لأن عصر محركات الأقراص المرنة قد انتهى الآن.
هذا وأشار بعض المستخدمين، إلى أنه لا تزال الأقراص المرنة القديمة مدعومة في نظام التشغيل Windows 11، بما في ذلك الأقراص المرنة مقاس 5.25 بوصة. إذا كان لديك قرص مرن قديم، فلا يزال بإمكانك توصيله بجهاز يعمل بنظام Windows 11 وسيتم التعرف عليه بواسطة نظام التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Device Manager "مدير الأجهزة" الآن عرض برامج التشغيل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة. هناك عوامل تصفية جديدة لـ "الأجهزة حسب برامج التشغيل" و"برامج التشغيل حسب النوع" و برامج التشغيل حسب الأجهزة" بحيث يمكنك بسهولة عرض برامج التشغيل وتثبيتها وإزالتها.
كما يوجد أيضا زر "إضافة برامج تشغيل" جديد يتيح لك إضافة برامج تشغيل جديدة وتثبيتها عبر جميع الأجهزة المدعومة. يجب أن تجعل هذه التغييرات إدارة برامج التشغيل أكثر سهولة.