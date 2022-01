https://arabic.sputniknews.com/20220112/5-عادات-شرب-تدمر-الدماغ-1055933112.html

5 عادات شرب تدمر الدماغ

حذر خبراء من أن بعض عادات الشرب تتسبب في تقدم العمر أسرع مما ينبغي، وتقود إلى شيخوخة الدماغ. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

جاء ذلك وفق ما أورده موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية، نقلا عن 3 خبراء.1. الإفراط في تناول الكحوليقول الدكتور وليام لي، مدير مؤسسة تكون الأوعية الدموية الأمريكية، إن "المستويات العالية من الكحول يمكن أن تقتل الخلايا العصبية في الدماغ في وقت قصير، لذا فإن الإفراط في شرب الخمر يمكن أن يسبب تلفا في الدماغ".وأوضح أنه على المدى القصير، يمكن لدماغك إصلاح نفسه، لكن الشرب المتكرر يؤدي إلى تراكم التأثيرات السامة في الدماغ ويسبب التهابا عصبيا.وأكد أنه بخلاف الضرر البالغ الذي يتسبب فيه الإفراط في الكحول للوظائف الإدراكية، فإن الآثار السامة للكحول ستلحق الضرر أيضا بأعضائك الأخرى، مثل الكبد والقلب.2. المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكرعلى الرغم من أن الدماغ يحتاج إلى الجلوكوز - ويعرف أيضا باسم السكر - ليعمل، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون أمرا سيئا، كما تحذر تارا توماينو مديرة التغذية في مركز ماونتن بارك الصحي، جامعة ولاية أريزونا.وأضافت أن العديد من الدراسات ربطت بين الاستهلاك الزائد للسكر والضعف الإدراكي، وهو مصدر قلق خاص لمرضى السكري.وحول آلية حدوث ذلك قالت توماينو إن ذلك يمكن أن يتسبب في تقييد الأوعية الدموية، مما يقلل من كمية تدفق الدم إلى الدماغ.3. عدم شرب كمية كافية من المياهتقول سيرينا بون اختصاصية التغذية المعتمدة، إنه بالنظر إلى أن دماغك يتكون من 70% تقريبا من الماء، فإن البقاء رطبا هو أحد الطرق الأساسية لتحقيق العافية في جسمك وعقلك.وتضيف "وجد الباحثون أنه حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يؤثر على الوظيفة الإدراكية... ضع في اعتبارك أن المشروبات التي تحتوي على الكحول والكافيين هي مدرات للبول، مما يعني أنها يمكن أن تنتقص من الترطيب بشكل عام".4. شرب الكحول على معدة فارغةيقول لي إن الشرب على معدة فارغة يؤدي إلى امتصاص سريع للكحول في مجرى الدم، ويمكن أن يبدأ في التراكم في دماغك في غضون خمس إلى عشر دقائق بعد رشفه.5. شرب الكثير من الكافيينثبت أن تناول الكافيين بجرعات معتدلة يدعم صحة الدماغ وتنبيهه - ويمكن أن يساعد أيضا في حماية عقلك من الشيخوخة.ومع ذلك، مثل العديد من الأشياء، إذا كنت تفرط في ذلك، فقد تدمر عقلك، كما يقول لي.وتابع: "وجدت إحدى الدراسات أن ارتفاع استهلاك القهوة، الذي يزيد عن 6 أكواب يوميا، كان مرتبطا بصغر حجم المخ وزيادة خطر الإصابة بالخرف"، مضيفا "إذا كنت تراقب استهلاكك للكافيين، فتأكد من حساب الشاي والشوكولاتة أيضا".

