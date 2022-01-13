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https://arabic.sputniknews.com/20220113/أبو-الغيط-الاستيلاء-على-السفينة-روابي-يعكس-سلوكا-إجراميا-خطيرا-يتعين-التصدي-له-وردعه-1056085025.html
أبو الغيط: الاستيلاء على السفينة "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه
أبو الغيط: الاستيلاء على السفينة "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاستيلاء على السفينة الإماراتية "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه، مشيرا إلى أن... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:21+0000
2022-01-13T15:21+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
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وحسب بيان الجامعة العربية، فإن ما حدث ليس موجها ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار.وأشار البيان إلى أن ذلك قد يؤثر على مصالح العديد من الدول ويهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.وأوضح أن السلوك الحوثي، و"ما تورطت فيه الميليشيا من أعمال القرصنة والاختطاف، يعكس منحى إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه، لضمان لحرية الملاحة في هذا الشريان التجاري الهام، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية اتهم، في وقت سابق، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوبي السعودية"، محذرا من استخدام القوة لتحريرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/التحالف-العربي-نتمنى-ألا-نضطر-إلى-استخدام-القوة-لتحرير-السفينة-الإماراتية-روابي--1055101968.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

أبو الغيط: الاستيلاء على السفينة "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه

15:21 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Eduard Pesov / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Eduard Pesov
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاستيلاء على السفينة الإماراتية "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه، مشيرا إلى أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا من جانب جماعة "أنصار الله".
وحسب بيان الجامعة العربية، فإن ما حدث ليس موجها ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار.
وأشار البيان إلى أن ذلك قد يؤثر على مصالح العديد من الدول ويهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
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وأوضح أن السلوك الحوثي، و"ما تورطت فيه الميليشيا من أعمال القرصنة والاختطاف، يعكس منحى إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه، لضمان لحرية الملاحة في هذا الشريان التجاري الهام، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات".

كما طالب أبو الغيط بالإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية "روابي" وطاقمها، المحتجزين من قبل الحوثيين، مشدداً على إدانة الجامعة الكاملة لهذا العمل واعتباره من أعمال القرصنة البحرية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية اتهم، في وقت سابق، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوبي السعودية"، محذرا من استخدام القوة لتحريرها.
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