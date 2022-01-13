https://arabic.sputniknews.com/20220113/أبو-الغيط-الاستيلاء-على-السفينة-روابي-يعكس-سلوكا-إجراميا-خطيرا-يتعين-التصدي-له-وردعه-1056085025.html

أبو الغيط: الاستيلاء على السفينة "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه

أبو الغيط: الاستيلاء على السفينة "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاستيلاء على السفينة الإماراتية "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه، مشيرا إلى أن... 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T15:21+0000

2022-01-13T15:21+0000

2022-01-13T15:21+0000

العالم العربي

أنصار الله

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وحسب بيان الجامعة العربية، فإن ما حدث ليس موجها ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار.وأشار البيان إلى أن ذلك قد يؤثر على مصالح العديد من الدول ويهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.وأوضح أن السلوك الحوثي، و"ما تورطت فيه الميليشيا من أعمال القرصنة والاختطاف، يعكس منحى إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه، لضمان لحرية الملاحة في هذا الشريان التجاري الهام، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية اتهم، في وقت سابق، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوبي السعودية"، محذرا من استخدام القوة لتحريرها.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/التحالف-العربي-نتمنى-ألا-نضطر-إلى-استخدام-القوة-لتحرير-السفينة-الإماراتية-روابي--1055101968.html

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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن