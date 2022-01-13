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أردوغان: نحمي البلاد من هجمات "الأدوات المالية الأجنبية"
أردوغان: نحمي البلاد من هجمات "الأدوات المالية الأجنبية"
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض التضخم المرتفع في بلاده، الذي بلغ 36% في ديسمبر/ كانون الأول، حيث يستعد البنك المركزي لاجتماع آخر لتحديد سعر الفائدة... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T18:19+0000
2022-01-13T18:21+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان، متحدثا في البرلمان، يوم أمس الأربعاء، إنه يحمي اقتصاد البلاد من هجمات "الأدوات المالية الأجنبية التي يمكن أن تعطل النظام المالي"، وفقا لما نقلته "رويترز".وأضاف الرئيس التركي أن "التضخم المتفاقم لا يتماشى مع حقائق البلاد"، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيرا لدعم الليرة ستعمل قريبا على ترويض الزيادات "غير العادلة" في الأسعار.ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن تيموثي آش، محلل الأسواق الناشئة في شركة إدارة الأصول "بلوباي أسيت مانجمنت" بعد الخطاب بقليل: "لا ترغب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الاستثمار في تركيا بسبب السياسة النقدية المجنونة التي فرضها أردوغان، لا توجد مؤامرة أجنبية."فقدت الليرة التركية 44% من قيمتها في عام 2021، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى رفض أردوغان رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، بحسب "سي إن بي سي".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/تركيا-تلغي-خطتها-لتعويض-البنوك-عن-خسائر-الليرة-بالسندات-1055146762.html
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان: نحمي البلاد من هجمات "الأدوات المالية الأجنبية"

18:19 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 18:21 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . POOL
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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض التضخم المرتفع في بلاده، الذي بلغ 36% في ديسمبر/ كانون الأول، حيث يستعد البنك المركزي لاجتماع آخر لتحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وقال أردوغان، متحدثا في البرلمان، يوم أمس الأربعاء، إنه يحمي اقتصاد البلاد من هجمات "الأدوات المالية الأجنبية التي يمكن أن تعطل النظام المالي"، وفقا لما نقلته "رويترز".
وأضاف الرئيس التركي أن "التضخم المتفاقم لا يتماشى مع حقائق البلاد"، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيرا لدعم الليرة ستعمل قريبا على ترويض الزيادات "غير العادلة" في الأسعار.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
تركيا تلغي خطتها لتعويض البنوك عن خسائر الليرة بالسندات
9 يناير, 17:39 GMT
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن تيموثي آش، محلل الأسواق الناشئة في شركة إدارة الأصول "بلوباي أسيت مانجمنت" بعد الخطاب بقليل: "لا ترغب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الاستثمار في تركيا بسبب السياسة النقدية المجنونة التي فرضها أردوغان، لا توجد مؤامرة أجنبية."
فقدت الليرة التركية 44% من قيمتها في عام 2021، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى رفض أردوغان رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، بحسب "سي إن بي سي".
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