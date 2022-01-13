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أطعمة تسبب الأرق... منها مشروبات الطاقة والشوكولاتة
أطعمة تسبب الأرق... منها مشروبات الطاقة والشوكولاتة
كشفت دراسة طبية بريطانية جديدة أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات قبل النوم يمكن أن يسبب الأرق. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:55+0000
2022-01-13T13:55+0000
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وأفادت صحيفة "ديلي إكسبرس"، بأن دراسة لوزارة الصحة البريطانية أثبتت أن الإكثار من تناول الطعام يمكن أن يؤثر على النوم، مضيفة أن "الإفراط في استهلاك الطعام خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الثقيلة أو الغنية بالتوابل، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة النوم عن طريق التدخل في عملية الهضم والإصابة بالحموضة المعوية"، مشددة على ضرورة اتباع التوازن في تناول الطعام قبل فترة قريبة من النوم، وأنه يستحسن أن تتكون الوجبة في الغالب من الخضار والفواكه.وقالت الدراسة: "يجب الحرص على الحد من تناول الكافيين خاصة في فترة ما بعد الظهر أو المساء، حيث يمكن لآثاره المنشطة أن تبقيك مستيقظا في الليل.. علاوة على ذلك، يجب عليك تناول الكحول باعتدال أو تجنبه، لأنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في دورات نومك، حتى لو جعلك تشعر بالنعاس في البداية".وأشارت الدراسة إلى أن قراءة كتاب أو الاستماع إلى الراديو يريح العقل ويساعد على النوم.. في الوقت نفسه يجب تجنب استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل نحو ساعة من الذهاب إلى الفراش؛ لأن ضوء الشاشة على هذه الأجهزة له تأثير سلبي قوي على النوم.ونبهت إلى أنه إذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير الأمد، فيما يسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق الطويل الأمد.
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مجتمع, علوم

أطعمة تسبب الأرق... منها مشروبات الطاقة والشوكولاتة

13:55 GMT 13.01.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicineالأرق، السهر، النوم
الأرق، السهر، النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
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كشفت دراسة طبية بريطانية جديدة أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات قبل النوم يمكن أن يسبب الأرق.
وأفادت صحيفة "ديلي إكسبرس"، بأن دراسة لوزارة الصحة البريطانية أثبتت أن الإكثار من تناول الطعام يمكن أن يؤثر على النوم، مضيفة أن "الإفراط في استهلاك الطعام خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الثقيلة أو الغنية بالتوابل، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة النوم عن طريق التدخل في عملية الهضم والإصابة بالحموضة المعوية"، مشددة على ضرورة اتباع التوازن في تناول الطعام قبل فترة قريبة من النوم، وأنه يستحسن أن تتكون الوجبة في الغالب من الخضار والفواكه.
وقالت الدراسة: "يجب الحرص على الحد من تناول الكافيين خاصة في فترة ما بعد الظهر أو المساء، حيث يمكن لآثاره المنشطة أن تبقيك مستيقظا في الليل.. علاوة على ذلك، يجب عليك تناول الكحول باعتدال أو تجنبه، لأنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في دورات نومك، حتى لو جعلك تشعر بالنعاس في البداية".

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يدخنون يميلون إلى قضاء وقت أطول للاستغراق في النوم، إلى جانب الاستيقاظ بشكل متكرر، فيما يعاني معظمهم من اضطراب في النوم.

وأشارت الدراسة إلى أن قراءة كتاب أو الاستماع إلى الراديو يريح العقل ويساعد على النوم.. في الوقت نفسه يجب تجنب استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل نحو ساعة من الذهاب إلى الفراش؛ لأن ضوء الشاشة على هذه الأجهزة له تأثير سلبي قوي على النوم.
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ونبهت إلى أنه إذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير الأمد، فيما يسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق الطويل الأمد.
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