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https://arabic.sputniknews.com/20220113/أفضل-نظام-غذائي-للمساعدة-في-خفض-نسبة-الكوليسترول-بنسبة-30-1055946305.html
أفضل نظام غذائي للمساعدة في خفض الكوليسترول بنسبة 30%
أفضل نظام غذائي للمساعدة في خفض الكوليسترول بنسبة 30%
هل تم تشخيص إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟ يجب أن تكون على اطلاع بمجموعة من المخاطر المهددة للحياة المرتبطة بالكوليسترول "الضار"، مثل النوبات القلبية والسكتات... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:52+0000
2022-01-13T08:53+0000
مجتمع
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أفاد خبراء من لجنة الأطباء للطب المسؤول بأن "مستوى الكوليسترول في الدم المثالي" يجب أن يكون في حدود 150 ملليغرام لكل ديسيلتر، ويؤثر نظامك الغذائي "بشكل كبير" على هذا المستوى. إذا كنت تتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة - اللحوم ومنتجات الألبان والبيض - فهذا يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. يصر الخبراء على أن "المنتجات النباتية لها تأثير معاكس". تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الدهون المشبعة ولا تحتوي على كولسترول"، حسب "إكسبرس".يعد النظام الغذائي النباتي الغني بالألياف القابلة للذوبان أحد أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. وأوضح الخبراء أن الألياف القابلة للذوبان تبطئ من امتصاص الكوليسترول وتقلل من كمية الكوليسترول التي ينتجها الكبد. يعد الشوفان والشعير والبقوليات وبعض الفواكه والخضروات مصادر رائعة للألياف القابلة للذوبان.أنواع الكوليستروليوجد كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يعتبر "ضارًا". ولكن هناك أيضًا ما يسمى بالكوليسترول "الجيد" - وهو كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة. وأوضح أطباء المنظمة المذكورة أعلاه: "لا يذوب الكوليسترول في الدم. يستخدم الكوليسترول نوعين من المواد الحاملة للدوران في مجرى الدم: البروتينات الدهنية عالية الكثافة والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة".يأخذ الكوليسترول "الجيد" الكوليسترول "الضار" ويوصله إلى الكبد، حيث يتم تكسيره. تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من الأنظمة الغذائية الأخرى.كجزء من دراسة تلوية أجراها خبراء من لجنة الأطباء للطب المسؤول بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن وجامعة كيو في اليابان، حاولوا استكشاف هذه المشكلة بمزيد من التفصيل. قاموا بتحليل نتائج 49 دراسة، قارنت مستويات الكوليسترول لدى أولئك الذين تناولوا الأطعمة النباتية في الغالب وأولئك الذين أكلوا كل شيء.وأظهرت نتائج التحليل أن اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم "يساعد عادة في خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 15-30%". وجد خبراء من جامعة تورنتو أن إضافة "أطعمة خاصة لخفض الكوليسترول" إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول "الضار" بنسبة تصل إلى 30% في أربعة أسابيع فقط.تشمل هذه المنتجات:⦁ الشوفان، الشعير، البقوليات.⦁ بروتين الصويا⦁ المكسرات⦁ جنين القمح، نخالة القمح، اللوز، براعم بروكسل.بالإضافة إلى النظام الغذائي، تساعد التمارين الرياضية أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة. ممارسة الرياضة بانتظام هي واحدة من أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. علاوة على ذلك، فإن التمارين المنتظمة هي إحدى أفضل الطرق للحفاظ على صحة قلبك.
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مجتمع

أفضل نظام غذائي للمساعدة في خفض الكوليسترول بنسبة 30%

08:52 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 08:53 GMT 13.01.2022)
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Photo / Pixabay
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هل تم تشخيص إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟ يجب أن تكون على اطلاع بمجموعة من المخاطر المهددة للحياة المرتبطة بالكوليسترول "الضار"، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. هناك نظام غذائي بسيط أثبت فعاليته في منع هذه المضاعفات.
أفاد خبراء من لجنة الأطباء للطب المسؤول بأن "مستوى الكوليسترول في الدم المثالي" يجب أن يكون في حدود 150 ملليغرام لكل ديسيلتر، ويؤثر نظامك الغذائي "بشكل كبير" على هذا المستوى. إذا كنت تتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة - اللحوم ومنتجات الألبان والبيض - فهذا يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. يصر الخبراء على أن "المنتجات النباتية لها تأثير معاكس". تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الدهون المشبعة ولا تحتوي على كولسترول"، حسب "إكسبرس".
يعد النظام الغذائي النباتي الغني بالألياف القابلة للذوبان أحد أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. وأوضح الخبراء أن الألياف القابلة للذوبان تبطئ من امتصاص الكوليسترول وتقلل من كمية الكوليسترول التي ينتجها الكبد. يعد الشوفان والشعير والبقوليات وبعض الفواكه والخضروات مصادر رائعة للألياف القابلة للذوبان.

أنواع الكوليسترول

يوجد كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يعتبر "ضارًا". ولكن هناك أيضًا ما يسمى بالكوليسترول "الجيد" - وهو كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة. وأوضح أطباء المنظمة المذكورة أعلاه: "لا يذوب الكوليسترول في الدم. يستخدم الكوليسترول نوعين من المواد الحاملة للدوران في مجرى الدم: البروتينات الدهنية عالية الكثافة والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة".
هناك حاجة أيضًا إلى الكوليسترول الضار "باعتدال"، ولكن إذا كان هناك الكثير من الكوليسترول الضار، فإنه يصبح خطيرًا. يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول السيئ إلى الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة تحدث عندما تضيق الشرايين بسبب التصاق الكوليسترول بجدران الأوعية الدموية. وفي الوقت نفسه، فإن الكوليسترول "الجيد" قادر على إزالة الكوليسترول "الضار" من الشرايين.
يأخذ الكوليسترول "الجيد" الكوليسترول "الضار" ويوصله إلى الكبد، حيث يتم تكسيره. تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من الأنظمة الغذائية الأخرى.
كجزء من دراسة تلوية أجراها خبراء من لجنة الأطباء للطب المسؤول بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن وجامعة كيو في اليابان، حاولوا استكشاف هذه المشكلة بمزيد من التفصيل. قاموا بتحليل نتائج 49 دراسة، قارنت مستويات الكوليسترول لدى أولئك الذين تناولوا الأطعمة النباتية في الغالب وأولئك الذين أكلوا كل شيء.
وأظهرت نتائج التحليل أن اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم "يساعد عادة في خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 15-30%". وجد خبراء من جامعة تورنتو أن إضافة "أطعمة خاصة لخفض الكوليسترول" إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول "الضار" بنسبة تصل إلى 30% في أربعة أسابيع فقط.
تشمل هذه المنتجات:
⦁ الشوفان، الشعير، البقوليات.
⦁ بروتين الصويا
⦁ المكسرات
⦁ جنين القمح، نخالة القمح، اللوز، براعم بروكسل.
بالإضافة إلى النظام الغذائي، تساعد التمارين الرياضية أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة. ممارسة الرياضة بانتظام هي واحدة من أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. علاوة على ذلك، فإن التمارين المنتظمة هي إحدى أفضل الطرق للحفاظ على صحة قلبك.
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