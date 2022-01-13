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ألمانيا تصدر حكما بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق
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ألمانيا تصدر حكما بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق
ألمانيا تصدر حكما بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق
قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
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أفاد موقع قناة "إن تي في" الألمانية، أن محكمة ألمانية قضت بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
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العالم, محكمة, أخبار سوريا اليوم

ألمانيا تصدر حكما بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

09:55 GMT 13.01.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أفاد موقع قناة "إن تي في" الألمانية، أن محكمة ألمانية قضت بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
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