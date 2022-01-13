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https://arabic.sputniknews.com/20220113/ألمانيا-تصدر-حكما-بالسجن-مدى-الحياة-لضابط-سوري-سابق-1055957298.html
ألمانيا تصدر حكما بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق
ألمانيا تصدر حكما بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق
قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T09:55+0000
2022-01-13T09:55+0000
2022-01-13T09:55+0000
العالم
محكمة
أخبار سوريا اليوم
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أفاد موقع قناة "إن تي في" الألمانية، أن محكمة ألمانية قضت بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, محكمة, أخبار سوريا اليوم
ألمانيا تصدر حكما بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق
يتبع
قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أفاد موقع قناة "إن تي في" الألمانية،
أن محكمة ألمانية قضت بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.