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أمريكا تستعين بالجيش لمواجهة متحور أوميكرون
أمريكا تستعين بالجيش لمواجهة متحور أوميكرون
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ألف عامل صحي عسكري سيتم نشرهم في 6 ولايات لمساعدة المستشفيات التي تعاني جراء تصاعد الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون". 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T16:10+0000
2022-01-13T16:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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وقال مسؤول في البيت الأبيض إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفي المستشفيات في الاستمرار في تقديم الرعاية الأخرى، بحسب "رويترز".وكان من المقرر أن يعالج بايدن استجابة إدارته لكوفيد 19 مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل صباح اليوم .قال كريسويل إن الولايات الأخرى قد تحتاج على الأرجح إلى تعزيزات من الأطباء والممرضات الفيدراليين للمساعدة في مواجهة كوفيد 19 والرعاية الأخرى، في الوقت الذي تضرب البلاد موجة من متحور أوميكرون البلاد.ومنذ يوليو/ تموز، نشرت إدارة الرئيس بايدن فرقا أخرى فيدرالية لمكافحة متحور دلتا. وفي ديسمبر/ كانون الأول وجه بايدن أوستن بتجهيز 1000 من القوات الطبية الأخرى وأرسل أكثر من 100 فرد طبي فيدرالي إلى أريزونا وإنديانا وميشيغان ونيو هامبشاير وفيرمونت وويسكونسن.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تخفض-مدة-الحجر-الصحي-إلى-النصف-وتتوقع-تفاقم-الإصابات-بـأوميكرون-1054712208.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

أمريكا تستعين بالجيش لمواجهة متحور أوميكرون

16:10 GMT 13.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ألف عامل صحي عسكري سيتم نشرهم في 6 ولايات لمساعدة المستشفيات التي تعاني جراء تصاعد الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفي المستشفيات في الاستمرار في تقديم الرعاية الأخرى، بحسب "رويترز".
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وكان من المقرر أن يعالج بايدن استجابة إدارته لكوفيد 19 مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل صباح اليوم .
قال كريسويل إن الولايات الأخرى قد تحتاج على الأرجح إلى تعزيزات من الأطباء والممرضات الفيدراليين للمساعدة في مواجهة كوفيد 19 والرعاية الأخرى، في الوقت الذي تضرب البلاد موجة من متحور أوميكرون البلاد.
ومنذ يوليو/ تموز، نشرت إدارة الرئيس بايدن فرقا أخرى فيدرالية لمكافحة متحور دلتا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول وجه بايدن أوستن بتجهيز 1000 من القوات الطبية الأخرى وأرسل أكثر من 100 فرد طبي فيدرالي إلى أريزونا وإنديانا وميشيغان ونيو هامبشاير وفيرمونت وويسكونسن.
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