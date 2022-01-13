https://arabic.sputniknews.com/20220113/أمريكا-تطرح-كميات-من-احتياطي-النفط-الاستراتيجي-في-السوق-خلال-أسابيع-1056094876.html

أمريكا تطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق خلال أسابيع

أمريكا تطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق خلال أسابيع

من المقرر طرح كميات النفط المباعة من الاحتياطي الاستراتيجي للحكومة الأمريكية في السوق، هذا الشهر، بعد التعاقد مبدئيا على توريد 18 مليون لست شركات طاقة بموجب... 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T21:49+0000

2022-01-13T21:49+0000

2022-01-13T21:49+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن- سبوتنيك. وقالت وزارة الطاقة في بيان: "في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت وزارة الطاقة إشعار بيع لطرح 18 مليون برميل من النفط الخام بأسعار تنافسية".وأضافت أن 14 شركة استجابت وتم اختيار ست في البداية، من المقرر التسليم بين 1 فبراير/ شباط و31 مارس/ آذار 2022، مع احتمالية التسليم المبكر في يناير/ كانون الثاني إذا كان من الممكن إتمام الترتيبات.الفائزون بالتعاقدات هم "إكسون موبيل" والتي حصلت على 500 ألف برميل و"غانفور" (1.5 مليون برميل)، و"مارثون بتروليوم" (3.9 مليون برميل)، و"موتيفا إنتربرزيس" (3 ملايين برميل)، و"فيليبس 66" (مليون برميل)، و"فاليرو" (8.2 مليون برميل).وقالت وزارة الطاقة في بيان أصدرته يوم الأربعاء إن شركة "شل"، وهي واحدة من الشركات غير المدرجة في القائمة الأصلية، استحوذت على 870 ألف برميل.قالت إدارة بايدن إنها تأمل في تقليل كمية النفط الخام التي تشتريها مصافي النفط مباشرة من السوق المفتوحة من أجل تحديد أسعار المواد الخام والوقود.سجلت أسعار النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها هذا العام منذ 2014 مع خفض إمدادات النفط العالمية استجابة للجائحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/أسعار-النفط-تقترب-من-84-دولارا-مع-توقعات-بأن-أوميكرون-لن-يؤثر-على-الطلب-العالمي-1055264639.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية