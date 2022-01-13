أوستن يؤكد دعم واشنطن لبناء القدرات العسكرية لأوكرانيا

واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا خلال اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".وقال البيان إن: "أوستن تحدث مع نظيره الأوكراني، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، لمناقشة الحشد العسكري الروسي المستمر وغير المبرر داخل وحول أوكرانيا".وأكد الوزير الأمريكي مجددا على "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بما في ذلك الجهود الجارية لبناء قدرة القوات الأوكرانية من خلال توفير المساعدة الدفاعية".يأتي الاتصال بعد يوم من، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا، بحسب مسودة القانون.وجاء في الوثيقة: "عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
وقال البيان إن: "أوستن تحدث مع نظيره الأوكراني، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، لمناقشة الحشد العسكري الروسي المستمر وغير المبرر داخل وحول أوكرانيا".
وأكد الوزير الأمريكي مجددا على "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بما في ذلك الجهود الجارية لبناء قدرة القوات الأوكرانية من خلال توفير المساعدة الدفاعية".
يأتي الاتصال بعد يوم من، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا، بحسب مسودة القانون.
وجاء في الوثيقة: "عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.