أول إجراء من الجيش الإسرائيلي بعد مقتل ضابطين بطريق الخطأ في غور الأردن

وأعرب غانتس، في بيان له، عن حزنه العميق لمقتل الضابطين من وحدة النخبة "ايغوز" إثر تعرضهما لنيران صديقة بسبب خلل في التشخيص في غور الأردن الليلة الماضية، مؤكدا أن "جيش الدفاع يستمر في التحقيق في ملابسات الفاجعة لمنع تكرارها".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، عن إجراء تحقيق شامل في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن.
وأعرب غانتس، في بيان له، عن حزنه العميق لمقتل الضابطين من وحدة النخبة "ايغوز" إثر تعرضهما لنيران صديقة بسبب خلل في التشخيص في غور الأردن الليلة الماضية، مؤكدا أن "جيش الدفاع يستمر في التحقيق في ملابسات الفاجعة لمنع تكرارها".
צער עמוק הבוקר על מותם של שני קציני צה"ל מיחידת אגוז בבקעת הירדן. לצערי, אין דבר שיוכל להשיב את האובדן הגדול למשפחות, לחברים ולרעים לנשק. צה"ל נמצא כבר מהלילה בעיצומו של תחקיר מקיף ואנו נעשה הכל כדי שאסון כזה לא יחזור. יהי זכרם ברוך.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".