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أول إجراء من الجيش الإسرائيلي بعد مقتل ضابطين بطريق الخطأ في غور الأردن
أول إجراء من الجيش الإسرائيلي بعد مقتل ضابطين بطريق الخطأ في غور الأردن
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، عن إجراء تحقيق شامل في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:01+0000
2022-01-13T08:01+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وأعرب غانتس، في بيان له، عن حزنه العميق لمقتل الضابطين من وحدة النخبة "ايغوز" إثر تعرضهما لنيران صديقة بسبب خلل في التشخيص في غور الأردن الليلة الماضية، مؤكدا أن "جيش الدفاع يستمر في التحقيق في ملابسات الفاجعة لمنع تكرارها".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
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أخبار إسرائيل اليوم

أول إجراء من الجيش الإسرائيلي بعد مقتل ضابطين بطريق الخطأ في غور الأردن

08:01 GMT 13.01.2022
© REUTERS / CORINNA KERNوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / CORINNA KERN
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، عن إجراء تحقيق شامل في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن.
وأعرب غانتس، في بيان له، عن حزنه العميق لمقتل الضابطين من وحدة النخبة "ايغوز" إثر تعرضهما لنيران صديقة بسبب خلل في التشخيص في غور الأردن الليلة الماضية، مؤكدا أن "جيش الدفاع يستمر في التحقيق في ملابسات الفاجعة لمنع تكرارها".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
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