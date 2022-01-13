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https://arabic.sputniknews.com/20220113/أول-امرأة-تصل-إلى-300-مليون-متابع-على-إنستغرام-1056087966.html
أول امرأة تصل إلى 300 مليون متابع على "إنستغرام"
أول امرأة تصل إلى 300 مليون متابع على "إنستغرام"
أصبحت شخصية شهيرة عالميا، اليوم الخميس، هي المرأة الأكثر متابعة في العالم على موقع "إنستغرام" ‏للصور والفيديوهات.‏ 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T16:44+0000
2022-01-13T16:51+0000
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ونالت عارضة الأزياء، سيدة الأعمال الأمريكية، كايلي جينر، هذا اللقب، بعد أن تجاوز عدد متابعيها 300 مليون متابع، حسبما أظهرت بيانات عبر حسابها، وفقا لوكالة "فرانس برس".وبهذا الإنجاز، تكون كايلي جنير (24 عاما)، وهي أخت غير شقيقة لنجمة "تلفزيون الواقع"، عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، تفوقت على مغنية البوب الأمريكية، ​​أريانا غراندي.ويبقى الشخص الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين على موقع "إنستغرام" جميع أنحاء العالم هو نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع 389 مليون متابع، والذي تخطى زميله في كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يمتلك 300 مليون متابع.وصعدت كايلي جينر إلى الشهرة كجزء من برنامج تلفزيون الواقع "Keeping up with The Kardashians"، والذي ظهرت فيه لأول مرة إلى جانب شقيقاتها الشهيرت، كيم وكورتني وكلوي كارداشيان.وذهبت جينر لتأسيس شركة مستحضرات التجميل الناجحة للغاية "كايلي كوزميتكس"، والتي حققت من خلالها أرباحا هائلة في عالم الأعمال.وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت كايلي جينر عبر "إنستغرام" أنها حامل بطفلها الثاني، بعدما أنجبت ابنة من صديقها مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، والذي كان يؤدي في مهرجان أستروورلد الموسيقي في هيوستن في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما تسبب تدافع المعجبين في مقتل 10 أشخاص.وفي الشهر الجاري، نشرت كايلي جينر صور تظهر بطنها المنتفخة، لتؤكد حملها في طفلها الثاني.وفي عام 2018، وبعد ولادة ابنتها، حطمت كايلي جينر الأرقام القياسية، عندما حصد إعلان ولادتها أكثر من 18 مليون إعجاب، وهو رقم قياسي تم كسره عدة مرات منذ ذلك الحين، مع منشور لصورة بيضة تتلقى معظم الإعجابات على الإطلاق حتى الآن، وهو 55.7 مليون إعجاب.
https://arabic.sputniknews.com/20201221/كايلي-جينر-تتعرض-لهجوم-في-موقف-سيارات-وتوصف-بـالوحش-فيديو-1047574265.html
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مجتمع, منوعات

أول امرأة تصل إلى 300 مليون متابع على "إنستغرام"

16:44 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 13.01.2022)
© AFP 2021 / JASON KEMPINنجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، مع صديقها مطرب الراب، ترافيس سكوت
نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، مع صديقها مطرب الراب، ترافيس سكوت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، مع صديقها مطرب الراب، ترافيس سكوت
© AFP 2021 / JASON KEMPIN
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أصبحت شخصية شهيرة عالميا، اليوم الخميس، هي المرأة الأكثر متابعة في العالم على موقع "إنستغرام" ‏للصور والفيديوهات.‏
ونالت عارضة الأزياء، سيدة الأعمال الأمريكية، كايلي جينر، هذا اللقب، بعد أن تجاوز عدد متابعيها 300 مليون متابع، حسبما أظهرت بيانات عبر حسابها، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وبهذا الإنجاز، تكون كايلي جنير (24 عاما)، وهي أخت غير شقيقة لنجمة "تلفزيون الواقع"، عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، تفوقت على مغنية البوب الأمريكية، ​​أريانا غراندي.
عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2020
كايلي جينر تتعرض لهجوم في موقف سيارات وتوصف بـ"الوحش"... فيديو
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ويبقى الشخص الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين على موقع "إنستغرام" جميع أنحاء العالم هو نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع 389 مليون متابع، والذي تخطى زميله في كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يمتلك 300 مليون متابع.
وصعدت كايلي جينر إلى الشهرة كجزء من برنامج تلفزيون الواقع "Keeping up with The Kardashians"، والذي ظهرت فيه لأول مرة إلى جانب شقيقاتها الشهيرت، كيم وكورتني وكلوي كارداشيان.
وذهبت جينر لتأسيس شركة مستحضرات التجميل الناجحة للغاية "كايلي كوزميتكس"، والتي حققت من خلالها أرباحا هائلة في عالم الأعمال.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت كايلي جينر عبر "إنستغرام" أنها حامل بطفلها الثاني، بعدما أنجبت ابنة من صديقها مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، والذي كان يؤدي في مهرجان أستروورلد الموسيقي في هيوستن في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما تسبب تدافع المعجبين في مقتل 10 أشخاص.
وفي الشهر الجاري، نشرت كايلي جينر صور تظهر بطنها المنتفخة، لتؤكد حملها في طفلها الثاني.
وفي عام 2018، وبعد ولادة ابنتها، حطمت كايلي جينر الأرقام القياسية، عندما حصد إعلان ولادتها أكثر من 18 مليون إعجاب، وهو رقم قياسي تم كسره عدة مرات منذ ذلك الحين، مع منشور لصورة بيضة تتلقى معظم الإعجابات على الإطلاق حتى الآن، وهو 55.7 مليون إعجاب.
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