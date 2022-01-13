إضراب النقل يشل لبنان... ورئيس الاتحاد العمالي يعلن نجاح "يوم الغضب"
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYاعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، أن الإضراب الذي دعت إليه نقابات قطاع النقل البري بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام نجح منذ أمس بعد "التضامن الكبير" مع الدعوات.
وقال الأسمر إن "يوم الغضب نجح منذ الأمس بعد التضامن الكبير وهناك تجاوب تام في كل الأراضي اللبنانية وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب".
رئيس الاتحاد العمالي العام #بشارة_الأسمر: #يوم_الغضب نجح منذ الأمس بعد التضامن الكبير وهناك تجاوب تام في كل الأراضي اللبنانية وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 13, 2022
وأكد الأسمر أنه "لدينا فرصة كبيرة للتغيير في الانتخابات النيابيّة وعلى الناس إنتاج سلطة أخرى وأنا لا أملك عصا سحرّية للتغيير".
وأضاف الأسمر: "سنجري جلسة تقييمية لما ستؤول إليه الأمور في نهاية هذا اليوم لنحدّد على خطوات المرحلة المقبلة".
#بشارة_الأسمر: لدينا فرصة كبيرة للتغيير في الانتخابات النيابيّة وعلى الناس إنتاج سلطة أخرى وأنا لا أملك عصا سحرّية للتغيير #يوم_الغضب pic.twitter.com/kQ4QgSHEST— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 13, 2022
وكانت اتحادات نقابات قطاع النقل البري بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام أعلنت عن تنفيذ إضرابا عاما عن العمل في كل المناطق اللبنانية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يتخلله قطع للطرقات.
ويشارك في الإضراب العديد من القطاعات العمالية منهم نقابة الفانات، نقابة المزارعين ونقابة سائقي الشاحنات، ومن المقرر أن يستمر الإضراب وقطع الطرقات من الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة من بعد ظهر اليوم.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم قطع الطرقات في عدة مناطق في لبنان، وتنفيذ الإضراب، وأعلن حساب "التحكم المروري" التابع للداخلية اللبنانية قطع الطرق في عدد من المناطق.
قطع السير على اوتوستراد #الزهراني #صور— التحكم المروري (@tmclebanon) January 13, 2022
وأعلنت بعض المؤسسات في لبنان توقفها عن العمل اليوم، حيث أعلن أمس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إقفال المدارس والمعاهد والثانويات، اليوم الخميس، وكذلك أعلنت جمعية المصارف إغلاق المصارف اليوم، "حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي ونظرًا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري".