https://arabic.sputniknews.com/20220113/إضراب-النقل-يشل-لبنان-ورئيس-الاتحاد-العمالي-يعلن-نجاح-يوم-الغضب-1055943767.html

إضراب النقل يشل لبنان... ورئيس الاتحاد العمالي يعلن نجاح "يوم الغضب"

إضراب النقل يشل لبنان... ورئيس الاتحاد العمالي يعلن نجاح "يوم الغضب"

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، أن الإضراب الذي دعت إليه نقابات قطاع النقل البري بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام نجح منذ أمس بعد... 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T07:31+0000

2022-01-13T07:31+0000

2022-01-13T07:31+0000

أخبار لبنان

الإضراب

لبنان

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وقال الأسمر إن "يوم الغضب نجح منذ الأمس بعد التضامن الكبير وهناك تجاوب تام في كل الأراضي اللبنانية وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب".وأكد الأسمر أنه "لدينا فرصة كبيرة للتغيير في الانتخابات النيابيّة وعلى الناس إنتاج سلطة أخرى وأنا لا أملك عصا سحرّية للتغيير".وأضاف الأسمر: "سنجري جلسة تقييمية لما ستؤول إليه الأمور في نهاية هذا اليوم لنحدّد على خطوات المرحلة المقبلة".وكانت اتحادات نقابات قطاع النقل البري بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام أعلنت عن تنفيذ إضرابا عاما عن العمل في كل المناطق اللبنانية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يتخلله قطع للطرقات.ويشارك في الإضراب العديد من القطاعات العمالية منهم نقابة الفانات، نقابة المزارعين ونقابة سائقي الشاحنات، ومن المقرر أن يستمر الإضراب وقطع الطرقات من الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة من بعد ظهر اليوم.وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم قطع الطرقات في عدة مناطق في لبنان، وتنفيذ الإضراب، وأعلن حساب "التحكم المروري" التابع للداخلية اللبنانية قطع الطرق في عدد من المناطق.وأعلنت بعض المؤسسات في لبنان توقفها عن العمل اليوم، حيث أعلن أمس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إقفال المدارس والمعاهد والثانويات، اليوم الخميس، وكذلك أعلنت جمعية المصارف إغلاق المصارف اليوم، "حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي ونظرًا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري".

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