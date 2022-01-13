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https://arabic.sputniknews.com/20220113/إطلاق-8-أقمار-صناعية-بناها-طلاب-إسرائيليون-إلى-الفضاء-حدث-فريد-من-نوعه-1056086550.html
إطلاق 8 أقمار صناعية بناها طلاب إسرائيليون إلى الفضاء... حدث فريد من نوعه
إطلاق 8 أقمار صناعية بناها طلاب إسرائيليون إلى الفضاء... حدث فريد من نوعه
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه، ولأول مرة في البلاد، سيتم إطلاق 8 أقمار صناعية إلى الفضاء صممها وبناها 250 طالبا يهوديا وعربيا من المدارس... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:57+0000
2022-01-13T15:57+0000
العالم العربي
إسرائيل
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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بيانا على صفحتها الرسمية في "تويتر" و"فيسبوك" أكدت من خلاله أن بلادها تشهد حدثا هو الأول من نوعه.وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه سيتم إطلاق 8 أقمار صناعية إلى الفضاء صممها وطورها وبناها 250 طالب عربي ويهودي من المدارس الإعدادية في جميع أنحاء البلاد.وينتمي الطلاب إلى مشروع "تيفيل" الذي تشكل اختصاراته بالعربية العنوان "الطلاب يبنون الأقمار الصناعية"، وتم إطلاق وقيادة هذا المشروع من قبل وكالة الفضاء الإسرائيلية.ويشار إلى أن هذا المشروع الفضائي يدار تحت إشراف متخصص وإدارة مركز العلوم في مدينة هرتسليا.ومن جانبها، ذكر الموقع الرسمي لمدينة هرتزليا الإسرائيلية، أن الحدث الرئيسي سيقام في المدينة، بحضور وزير العلوم والتكنولوجيا، ورئيس بلدية هرتسليا.وأوضحت أن هذا العمل جاء بعد ثلاث سنوات متواصلة، رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكنهم تحدوا هذه الصعاب.
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العالم العربي, إسرائيل

إطلاق 8 أقمار صناعية بناها طلاب إسرائيليون إلى الفضاء... حدث فريد من نوعه

15:57 GMT 13.01.2022
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Photo / CCO
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه، ولأول مرة في البلاد، سيتم إطلاق 8 أقمار صناعية إلى الفضاء صممها وبناها 250 طالبا يهوديا وعربيا من المدارس الإعدادية.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بيانا على صفحتها الرسمية في "تويتر" و"فيسبوك" أكدت من خلاله أن بلادها تشهد حدثا هو الأول من نوعه.
وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه سيتم إطلاق 8 أقمار صناعية إلى الفضاء صممها وطورها وبناها 250 طالب عربي ويهودي من المدارس الإعدادية في جميع أنحاء البلاد.
وينتمي الطلاب إلى مشروع "تيفيل" الذي تشكل اختصاراته بالعربية العنوان "الطلاب يبنون الأقمار الصناعية"، وتم إطلاق وقيادة هذا المشروع من قبل وكالة الفضاء الإسرائيلية.
ويشار إلى أن هذا المشروع الفضائي يدار تحت إشراف متخصص وإدارة مركز العلوم في مدينة هرتسليا.
ومن جانبها، ذكر الموقع الرسمي لمدينة هرتزليا الإسرائيلية، أن الحدث الرئيسي سيقام في المدينة، بحضور وزير العلوم والتكنولوجيا، ورئيس بلدية هرتسليا.
وأوضحت أن هذا العمل جاء بعد ثلاث سنوات متواصلة، رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكنهم تحدوا هذه الصعاب.
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15:57 GMTإطلاق 8 أقمار صناعية بناها طلاب إسرائيليون إلى الفضاء... حدث فريد من نوعه
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