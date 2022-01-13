إطلاق 8 أقمار صناعية بناها طلاب إسرائيليون إلى الفضاء... حدث فريد من نوعه

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بيانا على صفحتها الرسمية في "تويتر" و"فيسبوك" أكدت من خلاله أن بلادها تشهد حدثا هو الأول من نوعه.وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه سيتم إطلاق 8 أقمار صناعية إلى الفضاء صممها وطورها وبناها 250 طالب عربي ويهودي من المدارس الإعدادية في جميع أنحاء البلاد.وينتمي الطلاب إلى مشروع "تيفيل" الذي تشكل اختصاراته بالعربية العنوان "الطلاب يبنون الأقمار الصناعية"، وتم إطلاق وقيادة هذا المشروع من قبل وكالة الفضاء الإسرائيلية.ويشار إلى أن هذا المشروع الفضائي يدار تحت إشراف متخصص وإدارة مركز العلوم في مدينة هرتسليا.ومن جانبها، ذكر الموقع الرسمي لمدينة هرتزليا الإسرائيلية، أن الحدث الرئيسي سيقام في المدينة، بحضور وزير العلوم والتكنولوجيا، ورئيس بلدية هرتسليا.وأوضحت أن هذا العمل جاء بعد ثلاث سنوات متواصلة، رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكنهم تحدوا هذه الصعاب.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه، ولأول مرة في البلاد، سيتم إطلاق 8 أقمار صناعية إلى الفضاء صممها وبناها 250 طالبا يهوديا وعربيا من المدارس الإعدادية.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بيانا على صفحتها الرسمية في "تويتر" و"فيسبوك" أكدت من خلاله أن بلادها تشهد حدثا هو الأول من نوعه.
يحدث اليوم ولأول مرة في إسرائيل حدث فريد من نوعه في العالم حيث سيتم إطلاق 8 أقمار صناعية إلى الفضاء بناها 250 طالب يهودي وعربي من المدارس الإعدادية في جميع أنحاء البلاد ينتمون الى مشروع «تيفيل». وقد تم إطلاق وقيادة هذا المشروع من قبل وكالة الفضاء الإسرائيلية. pic.twitter.com/G0BkXGI47b