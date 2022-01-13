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https://arabic.sputniknews.com/20220113/إعلام-اختفاء-تأمين-الطرق-المؤدية-إلى-الخرطوم-1056027906.html
إعلام: اختفاء تأمين الطرق المؤدية إلى الخرطوم
إعلام: اختفاء تأمين الطرق المؤدية إلى الخرطوم
أفادت صحيفة سودانية أن جميع مظاهر التأمين الخاصة بالطرق المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم كانت مختفية خلال جولة ميدانية قامت بها صباح اليوم. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:21+0000
2022-01-13T13:21+0000
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أخبار السودان اليوم
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ذكرت صحيفة "الانتباهة"، اليوم الخميس، أن مظاهر التأمين على الجسور والطرق المؤدية إلى الخرطوم كانت غير موجودة صباحا.وتابعت الصحيفة: "هذا الأمر غير معتاد على الطرق المؤدية إلى العاصمة".لكن الصحيفة أوضحت أنه تم ملاحظة انتشار مركبات عسكرية على الطرق لبدء عمليات تأمين في مداخل الجسور بينما لم يتم قفل الطرق في الحادية عشر صباحا".وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها تدعم أي حكومة يقودها مدنيون في السودان باعتبار ذلك هدف نهائي للمرحلة الانتقالية في البلاد.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/السودان-يغلق-عددا-من-الجسور-بالخرطوم-قبيل-مظاهرات-اليوم-1055118820.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

إعلام: اختفاء تأمين الطرق المؤدية إلى الخرطوم

13:21 GMT 13.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أفادت صحيفة سودانية أن جميع مظاهر التأمين الخاصة بالطرق المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم كانت مختفية خلال جولة ميدانية قامت بها صباح اليوم.
ذكرت صحيفة "الانتباهة"، اليوم الخميس، أن مظاهر التأمين على الجسور والطرق المؤدية إلى الخرطوم كانت غير موجودة صباحا.
وتابعت الصحيفة: "هذا الأمر غير معتاد على الطرق المؤدية إلى العاصمة".
لكن الصحيفة أوضحت أنه تم ملاحظة انتشار مركبات عسكرية على الطرق لبدء عمليات تأمين في مداخل الجسور بينما لم يتم قفل الطرق في الحادية عشر صباحا".
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها تدعم أي حكومة يقودها مدنيون في السودان باعتبار ذلك هدف نهائي للمرحلة الانتقالية في البلاد.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
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وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
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