إعلام: اختفاء تأمين الطرق المؤدية إلى الخرطوم

ذكرت صحيفة "الانتباهة"، اليوم الخميس، أن مظاهر التأمين على الجسور والطرق المؤدية إلى الخرطوم كانت غير موجودة صباحا.وتابعت الصحيفة: "هذا الأمر غير معتاد على الطرق المؤدية إلى العاصمة".لكن الصحيفة أوضحت أنه تم ملاحظة انتشار مركبات عسكرية على الطرق لبدء عمليات تأمين في مداخل الجسور بينما لم يتم قفل الطرق في الحادية عشر صباحا".وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها تدعم أي حكومة يقودها مدنيون في السودان باعتبار ذلك هدف نهائي للمرحلة الانتقالية في البلاد.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.