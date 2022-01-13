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https://arabic.sputniknews.com/20220113/إعلام-ينشر-قائمة-الدول-الأكثر-شراء-للسياراتالسعودية-في-المقدمة-1056084888.html
إعلام ينشر قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات...السعودية في المقدمة
إعلام ينشر قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات...السعودية في المقدمة
حلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول في قائمة الدول العربية الأكثر بيعا للسيارات خلال تسعة أشهر من سنة 2021. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:20+0000
2022-01-13T15:20+0000
العالم العربي
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وبيعت في السعودية أكثر من 440 ألف سيارة، وتلتها مصر بـ198 ألف سيارة، حسب التصنيف الذي نشره موقع "اقتصاد الشرق"، يوم أمس الأربعاء عبر "تويتر"، وحلت الجزائر بالمرتبة الأخيرة، بواقع 15.9 ألف سيارة فقط.وحلّت المملكة المغربية في المرتبة الرابعة عربيا ببيع 131.6 ألف سيارة، وتونس في المرتبة الثامنة ببيع نحو 46 ألف سيارة، متفوقتين بذلك على مبيعات الجزائر.وتطلّب الأمر، تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالإسراع في تسوية الملف حسبما ذكرته وكالة "أوراس" الإخبارية الجزائرية اليوم الخميس.وأمر تبون “بالمراجعة الفورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة”.وشدد الرئيس على "إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء".ويُنتظر أن يصدر دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار حسب نفس المصدر.
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العالم العربي

إعلام ينشر قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات...السعودية في المقدمة

15:20 GMT 13.01.2022
© REUTERS / David W Cernyمصنع سيارات
مصنع سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / David W Cerny
تابعنا عبر
حلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول في قائمة الدول العربية الأكثر بيعا للسيارات خلال تسعة أشهر من سنة 2021.
وبيعت في السعودية أكثر من 440 ألف سيارة، وتلتها مصر بـ198 ألف سيارة، حسب التصنيف الذي نشره موقع "اقتصاد الشرق"، يوم أمس الأربعاء عبر "تويتر"، وحلت الجزائر بالمرتبة الأخيرة، بواقع 15.9 ألف سيارة فقط.
وحلّت المملكة المغربية في المرتبة الرابعة عربيا ببيع 131.6 ألف سيارة، وتونس في المرتبة الثامنة ببيع نحو 46 ألف سيارة، متفوقتين بذلك على مبيعات الجزائر.
وتطلّب الأمر، تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالإسراع في تسوية الملف حسبما ذكرته وكالة "أوراس" الإخبارية الجزائرية اليوم الخميس.
وأمر تبون “بالمراجعة الفورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة”.
وشدد الرئيس على "إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء".
ويُنتظر أن يصدر دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار حسب نفس المصدر.
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