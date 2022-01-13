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إيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب
إيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب
أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب، الأسبوع الماضي،... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T20:56+0000
2022-01-13T20:58+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال علي حاجي زاده في الدورة الثانية عشرة لجمعية المعلمين والعلماء في مدينة قم، اليوم الخميس، ونقل عنه التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه "تم بنجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب الأسبوع الماضي".وكشف العميد الإيراني، أن "إيران اكتسبت تفوقا جويا من خلال تطوير الطائرات المسيرة".يذكر أن وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، ذكرت مطلع الشهر الماضي، أن أربعة أقمار صناعية إيرانية دخلت مرحلة الاختبار النهائي على أن تكون جاهزة للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي حول الأرض قريبا.وأوضحت الوكالة أن الأقمار الصناعية الإيرانية الأربعة والمحرك الفضائي وكتلة النقل المداري للقمر الصناعي من أهم الإنجازات التي حققتها صناعة الفضاء الإيرانية المهمة، خلال العامين الماضيين.هذا وتطمح إيران لتكون ضمن الدول الخمس الأولى عالميّا في مجال الفضاء في غضون أعوام قليلة، بحسب تصريح لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني السابق محمد جواد آذري جهرمي.وتصف الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية برنامج الأقمار الصناعية الإيراني بأنه غطاء لتجارب الصواريخ.ويأتي إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية إلى الفضاء بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا بشأن برنامجها النووي، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/إيران-تستعد-لإطلاق-4-أقمار-صناعية-1053574897.html
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العالم

إيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب

20:56 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 13.01.2022)
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Photo / JAXA
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أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب، الأسبوع الماضي، لافتًا إلى استعداد بلاده لإطلاق العديد من الأقمار الفضائية مستقبلا.
طهران - سبوتنيك. وقال علي حاجي زاده في الدورة الثانية عشرة لجمعية المعلمين والعلماء في مدينة قم، اليوم الخميس، ونقل عنه التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه "تم بنجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب الأسبوع الماضي".

وأضاف "من الآن فصاعدًا، ستطلق إيران العديد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء بمحركات رخيصة، وأن الأقمار الصناعية الإيرانية الجديدة مصنوعة من أجسام غير معدنية وغير مركبة ودوافعها غير قابلة للتحرك، ما سيزيد من طاقة الصواريخ ويجعلها موفرة في التكاليف".

وكشف العميد الإيراني، أن "إيران اكتسبت تفوقا جويا من خلال تطوير الطائرات المسيرة".
يذكر أن وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، ذكرت مطلع الشهر الماضي، أن أربعة أقمار صناعية إيرانية دخلت مرحلة الاختبار النهائي على أن تكون جاهزة للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي حول الأرض قريبا.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
إيران تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية
5 ديسمبر 2021, 09:47 GMT
وأوضحت الوكالة أن الأقمار الصناعية الإيرانية الأربعة والمحرك الفضائي وكتلة النقل المداري للقمر الصناعي من أهم الإنجازات التي حققتها صناعة الفضاء الإيرانية المهمة، خلال العامين الماضيين.
هذا وتطمح إيران لتكون ضمن الدول الخمس الأولى عالميّا في مجال الفضاء في غضون أعوام قليلة، بحسب تصريح لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني السابق محمد جواد آذري جهرمي.
وتصف الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية برنامج الأقمار الصناعية الإيراني بأنه غطاء لتجارب الصواريخ.
ويأتي إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية إلى الفضاء بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا بشأن برنامجها النووي، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
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