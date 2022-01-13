إيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب

طهران - سبوتنيك. وقال علي حاجي زاده في الدورة الثانية عشرة لجمعية المعلمين والعلماء في مدينة قم، اليوم الخميس، ونقل عنه التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه "تم بنجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب الأسبوع الماضي".وكشف العميد الإيراني، أن "إيران اكتسبت تفوقا جويا من خلال تطوير الطائرات المسيرة".يذكر أن وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، ذكرت مطلع الشهر الماضي، أن أربعة أقمار صناعية إيرانية دخلت مرحلة الاختبار النهائي على أن تكون جاهزة للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي حول الأرض قريبا.وأوضحت الوكالة أن الأقمار الصناعية الإيرانية الأربعة والمحرك الفضائي وكتلة النقل المداري للقمر الصناعي من أهم الإنجازات التي حققتها صناعة الفضاء الإيرانية المهمة، خلال العامين الماضيين.هذا وتطمح إيران لتكون ضمن الدول الخمس الأولى عالميّا في مجال الفضاء في غضون أعوام قليلة، بحسب تصريح لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني السابق محمد جواد آذري جهرمي.وتصف الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية برنامج الأقمار الصناعية الإيراني بأنه غطاء لتجارب الصواريخ.ويأتي إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية إلى الفضاء بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا بشأن برنامجها النووي، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب، الأسبوع الماضي، لافتًا إلى استعداد بلاده لإطلاق العديد من الأقمار الفضائية مستقبلا.
طهران - سبوتنيك. وقال علي حاجي زاده في الدورة الثانية عشرة لجمعية المعلمين والعلماء في مدينة قم، اليوم الخميس، ونقل عنه التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه "تم بنجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب الأسبوع الماضي".
وأضاف "من الآن فصاعدًا، ستطلق إيران العديد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء بمحركات رخيصة، وأن الأقمار الصناعية الإيرانية الجديدة مصنوعة من أجسام غير معدنية وغير مركبة ودوافعها غير قابلة للتحرك، ما سيزيد من طاقة الصواريخ ويجعلها موفرة في التكاليف".
وكشف العميد الإيراني، أن "إيران اكتسبت تفوقا جويا من خلال تطوير الطائرات المسيرة".
يذكر أن وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، ذكرت مطلع الشهر الماضي، أن أربعة أقمار صناعية إيرانية دخلت مرحلة الاختبار النهائي على أن تكون جاهزة للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي حول الأرض قريبا.