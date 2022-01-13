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إيقاف عمل رئاسة البرلمان العراقي بأمر المحكمة الاتحادية العليا
إيقاف عمل رئاسة البرلمان العراقي بأمر المحكمة الاتحادية العليا
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:55+0000
2022-01-13T12:55+0000
مجلس النواب العراقي
العراق
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ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فقد قررت المحكمة العليا قبول الدعوى المقدمة من النائبين باسم خزعل خشان ومحمود داوود ياسين ضد رئاسة مجلس النواب العراقي، قاضية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا.وقد تقدم النائبان بدعوى إلى المحكمة الاتحادية في العراق أكدا فيها أن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي والتي انعقدت بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، ونتج عنها انتخاب النائب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان قد شابتها مخالفات دستورية عديدة، حسب الدعوى.وعليه طالب النائبان المحكمة أن تصدر أمرها الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان حتى يتم حسم الدعوى التي تم رفعها أمام المحكمة.وكان مجلس النواب العراقي قد انعقد في جلسته الأولى، الأحد الماضي، وتم انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بأغلبية الأصوات، حيث حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، بينما جاءت 14 بطاقة اقتراع باطلة.وتنافس الحلبوسي رئيس المجلس السابق مع محمود المشهداني أكبر أعضاء المجلس سنا.
العراق
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مجلس النواب العراقي, العراق

إيقاف عمل رئاسة البرلمان العراقي بأمر المحكمة الاتحادية العليا

12:55 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / JIM WATSON
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قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فقد قررت المحكمة العليا قبول الدعوى المقدمة من النائبين باسم خزعل خشان ومحمود داوود ياسين ضد رئاسة مجلس النواب العراقي، قاضية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا.
وقد تقدم النائبان بدعوى إلى المحكمة الاتحادية في العراق أكدا فيها أن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي والتي انعقدت بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، ونتج عنها انتخاب النائب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان قد شابتها مخالفات دستورية عديدة، حسب الدعوى.
وعليه طالب النائبان المحكمة أن تصدر أمرها الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان حتى يتم حسم الدعوى التي تم رفعها أمام المحكمة.
وكان مجلس النواب العراقي قد انعقد في جلسته الأولى، الأحد الماضي، وتم انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بأغلبية الأصوات، حيث حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، بينما جاءت 14 بطاقة اقتراع باطلة.
وتنافس الحلبوسي رئيس المجلس السابق مع محمود المشهداني أكبر أعضاء المجلس سنا.
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