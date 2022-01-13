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https://arabic.sputniknews.com/20220113/الأمني-العراقي-يعلن-تنفيذ-ضربة-جوية-استهدفت-مجموعة-تابعة-داعش-شمالي-بغداد-1055939584.html
الأمني العراقي يعلن تنفيذ ضربة جوية استهدفت مجموعة تابعة "داعش" شمالي بغداد
الأمني العراقي يعلن تنفيذ ضربة جوية استهدفت مجموعة تابعة "داعش" شمالي بغداد
أعلنت قوات الأمن العراقية، صباح اليوم الخميس، توجيه ضربة جوية استهدفت مجموعة لتنظيم "داعش" شمالي بغداد. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T01:12+0000
2022-01-13T01:12+0000
داعش
العراق
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وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج إحدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد".وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/الأمن-العراقي-يقتل-انتحاريا-من-داعش-يرتدي-حزاما-ناسفا-في-بغداد-صورة-1055088113.html
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داعش, العراق

الأمني العراقي يعلن تنفيذ ضربة جوية استهدفت مجموعة تابعة "داعش" شمالي بغداد

01:12 GMT 13.01.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمنيانطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمني
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أعلنت قوات الأمن العراقية، صباح اليوم الخميس، توجيه ضربة جوية استهدفت مجموعة لتنظيم "داعش" شمالي بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج إحدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد".
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وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.
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01:12 GMTالأمني العراقي يعلن تنفيذ ضربة جوية استهدفت مجموعة تابعة "داعش" شمالي بغداد
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