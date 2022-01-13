الأمني العراقي يعلن تنفيذ ضربة جوية استهدفت مجموعة تابعة "داعش" شمالي بغداد

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج إحدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد".وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.
وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.