الأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه

بروكسل - سبوتنيك.وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إستونيا، ألار كاريس: "السويد وفنلندا تعتبران شريكتين وثيقتين لنا، وكنا نعمل معاً ونجري تدريبات مشتركة، وتلبيان معايير الناتو في معظم المجالات ولديهما مؤسسات أمنية ودفاعية جيدة، ما يعني أنه بإمكانهما الانضمام بسرعة (لحلف الناتو) إذا تقدمتا بمثل هذا الطلب".وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، صرحت الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن مستعدة لمناقشة مسألة الانضمام إلى حلف الناتو مع السويد وفنلندا، إذا رغبتا بذلك.وتعارض روسيا توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، معتبرة أن توسع الحلف يشكل تهديدا مباشرا لأمنها.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن السويد وفنلندا، تمتثلان إلى حد كبير للمعايير الدفاعية لحلف الناتو، ويمكنهما الانضمام إليه حال وجود قرار سياسي.
بروكسل - سبوتنيك.وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إستونيا، ألار كاريس: "السويد وفنلندا تعتبران شريكتين وثيقتين لنا، وكنا نعمل معاً ونجري تدريبات مشتركة، وتلبيان معايير الناتو في معظم المجالات ولديهما مؤسسات أمنية ودفاعية جيدة، ما يعني أنه بإمكانهما الانضمام بسرعة (لحلف الناتو) إذا تقدمتا بمثل هذا الطلب".
وتابع: "ولكن في النهاية هذا يتطلب قراراً سياسياً من جانب السويد وفنلندا، وكذلك من الـ 30 دولة الأعضاء في حلف الناتو".
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، صرحت الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن مستعدة لمناقشة مسألة الانضمام إلى حلف الناتو مع السويد وفنلندا، إذا رغبتا بذلك.
وتعارض روسيا توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، معتبرة أن توسع الحلف يشكل تهديدا مباشرا لأمنها.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.