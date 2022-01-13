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الإمارات تدين هجوم "أنصار الله" على باخرة "الروابي"
الإمارات تدين هجوم "أنصار الله" على باخرة "الروابي"
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة هجوم واستيلاء جماعة "أنصار الله" على باخرة الشحن المدنية "الروابي" في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث كانت الباخرة ترفع... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T06:31+0000
2022-01-13T06:31+0000
العالم العربي
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وقالت صحيفة "البيان" إن الإدانة الإماراتية جاءت خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الجمهورية اليمنية، حيث ندد خلاله عدد من أعضاء المجلس بحجز باخرة "الروابي"، وأصدرت دول عديدة بيانات تدين استيلاء "أنصار الله" عليها.وتوجهت نسيبة بالشكر إلى كافة الدول التي أصدرت بيانات استنكار حول حادثة القرصنة، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين".في السياق ذاته، أدانت السفيرة الإماراتية بشدة محاولة "أنصار الله" استهداف أراضي السعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مشددة على أهمية "التوافق في الرأي وتوحيد الصف اليمني بموجب اتفاق الرياض، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن من أجل إحراز التقدم المرجو في العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني".واختتمت نسيبة بالترحيب بالجهود الأخيرة للحكومة اليمنية لتحسين الاقتصاد، وقالت إن بلادها "تتطلع إلى بلورة حلول تساهم في النهوض بالاقتصاد اليمني"، داعية إلى "تكثيف الجهود الدولية، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني".
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العالم العربي

الإمارات تدين هجوم "أنصار الله" على باخرة "الروابي"

06:31 GMT 13.01.2022
© AP Photo / Mary Altafferيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة هجوم واستيلاء جماعة "أنصار الله" على باخرة الشحن المدنية "الروابي" في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث كانت الباخرة ترفع العلم الإماراتي.
وقالت صحيفة "البيان" إن الإدانة الإماراتية جاءت خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الجمهورية اليمنية، حيث ندد خلاله عدد من أعضاء المجلس بحجز باخرة "الروابي"، وأصدرت دول عديدة بيانات تدين استيلاء "أنصار الله" عليها.
وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة : "ندين بأشد العبارات قرصنة الحوثيين للباخرة المدنية "الروابي" قُبالة ميناء الحُديدة، باعتبارهِ تصعيدا خطيرا ضد سلامة المِلاحة الدولية في البحر الأحمر، مما يستوجب موقفاً رادعاً من مجلس الأمن".
وتوجهت نسيبة بالشكر إلى كافة الدول التي أصدرت بيانات استنكار حول حادثة القرصنة، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين".
في السياق ذاته، أدانت السفيرة الإماراتية بشدة محاولة "أنصار الله" استهداف أراضي السعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مشددة على أهمية "التوافق في الرأي وتوحيد الصف اليمني بموجب اتفاق الرياض، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن من أجل إحراز التقدم المرجو في العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني".
واختتمت نسيبة بالترحيب بالجهود الأخيرة للحكومة اليمنية لتحسين الاقتصاد، وقالت إن بلادها "تتطلع إلى بلورة حلول تساهم في النهوض بالاقتصاد اليمني"، داعية إلى "تكثيف الجهود الدولية، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني".
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