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https://arabic.sputniknews.com/20220113/الإمارات-تفرض-غرامة-نصف-مليون-درهم-على-من-يجمع-تبرعات-غير-قانونية-1056033618.html
الإمارات تفرض غرامة نصف مليون درهم على من يجمع تبرعات غير قانونية
الإمارات تفرض غرامة نصف مليون درهم على من يجمع تبرعات غير قانونية
كشفت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، عن قانون جديد يخص جمع التبرعات للأعمال الخيرية داخل البلاد. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:43+0000
2022-01-13T13:43+0000
حملة تبرعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب مجلة ذا ناشيونال الإماراتية، فقد تم حظر توزيعات الطعام المجانية ونداءات وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أفراد الجمهور حيث شددت الحكومة اللوائح المتعلقة بالأنشطة الخيرية.وأكد التشريع الجديد على عقوبات لجمع التبرعات والمعونات دون موافقة من مؤسسة خيرية مرخصة، تتراوح بين السجن فترة غير محددة، وغرامة تتراوح بين 200000 و 500000 ألف درهم.وعلل المسؤولون الإماراتيون هذا التشديد بأنهم يريدون السماح بآلية للعمل الخيري، لكنهم يتصدون لجمع التبرعات غير القانونية وإساءة استخدام الطعام أو البضائع التي يتم تقديمها بحسن نية.من جانبها قالت حصة تهلك، الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع الإماراتية، إن القانون الجديد يحظر على أفراد الجمهور إطلاق نداءات على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات من أي نوع، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.ومع ذلك، قالت إن أي شخص يمكنه بشكل خاص جمع الأموال أو العناصر من "الأشخاص الموثوق بهم" والتبرع بها إلى شخص يعرفه.ولفتت إلى أنها لاحظت أن "الأشخاص يجمعون عناصر من غيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الأشخاص يستخدمون مجموعات واتساب، ويقومون فقط بإرسال بث عشوائي للجميع"، مشددة على أن هذا الأمر "سيتم التحقيق حوله، عن طريق تتبع العناصر التي يتم التبرع بها والشخص الذي يقوم بهذه التبرعات"، معللة: "هذا يحمي المتبرعين، نريد إخبار الناس أنه إذا كنت لا تعرف إلى أين تتجه هذه العناصر، سواء كانت نقودًا أو أشياء، فلا تخاطر"
https://arabic.sputniknews.com/20201210/عمل-الخير-يجمع-الإمارات-وإسرائيل-لمساعدة-المشردين-في-واشنطن-1047467286.html
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حملة تبرعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تفرض غرامة نصف مليون درهم على من يجمع تبرعات غير قانونية

13:43 GMT 13.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمدينة الملاهي "Bollywood Parks" و "Legoland Dubai" في دبي، الإمارات العربية المتحدة
مدينة الملاهي Bollywood Parks و Legoland Dubai في دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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كشفت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، عن قانون جديد يخص جمع التبرعات للأعمال الخيرية داخل البلاد.
وحسب مجلة ذا ناشيونال الإماراتية، فقد تم حظر توزيعات الطعام المجانية ونداءات وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أفراد الجمهور حيث شددت الحكومة اللوائح المتعلقة بالأنشطة الخيرية.
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال التوقيع على اتفاق السلام في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2020
"عمل الخير" يجمع الإمارات وإسرائيل لمساعدة المشردين في واشنطن
10 ديسمبر 2020, 11:16 GMT
وأكد التشريع الجديد على عقوبات لجمع التبرعات والمعونات دون موافقة من مؤسسة خيرية مرخصة، تتراوح بين السجن فترة غير محددة، وغرامة تتراوح بين 200000 و 500000 ألف درهم.
وعلل المسؤولون الإماراتيون هذا التشديد بأنهم يريدون السماح بآلية للعمل الخيري، لكنهم يتصدون لجمع التبرعات غير القانونية وإساءة استخدام الطعام أو البضائع التي يتم تقديمها بحسن نية.
من جانبها قالت حصة تهلك، الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع الإماراتية، إن القانون الجديد يحظر على أفراد الجمهور إطلاق نداءات على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات من أي نوع، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.
ومع ذلك، قالت إن أي شخص يمكنه بشكل خاص جمع الأموال أو العناصر من "الأشخاص الموثوق بهم" والتبرع بها إلى شخص يعرفه.
ولفتت إلى أنها لاحظت أن "الأشخاص يجمعون عناصر من غيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الأشخاص يستخدمون مجموعات واتساب، ويقومون فقط بإرسال بث عشوائي للجميع"، مشددة على أن هذا الأمر "سيتم التحقيق حوله، عن طريق تتبع العناصر التي يتم التبرع بها والشخص الذي يقوم بهذه التبرعات"، معللة: "هذا يحمي المتبرعين، نريد إخبار الناس أنه إذا كنت لا تعرف إلى أين تتجه هذه العناصر، سواء كانت نقودًا أو أشياء، فلا تخاطر"
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