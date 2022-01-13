https://arabic.sputniknews.com/20220113/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تدريب-الجيش-الأوكراني-ويناقش-فرض-عقوبات-على-روسيا-1055990378.html

الاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا

عقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أول مناقشة حول أمن الفضاء في اجتماع غير رسمي في بريست، فرنسا، وناقشوا حماية 30 ألف قمر صناعي للأرض من الحطام الفضائي. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T12:00+0000

2022-01-13T12:00+0000

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روسيا

محادثات روسيا والناتو

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وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي عقب الاجتماع، اليوم الخميس: "لقد أجرينا المناقشة الأولى حول الأمن في الفضاء، والتي ستكون جزءًا من استراتيجيتنا الدفاعية المستقبلية، والتي سنوافق عليها قريبًا، هناك 30000 قمر صناعي في الفضاء، وهم مهددون بالاصطدام بالحطام الفضائي".وصرح بوريل: "لدينا مهمة مستمرة في أوكرانيا ورصدنات حتى الآن ٣٠ مليون يورو لدعم القوات الأوكرانية".وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة إلى أوكرانيا لدعمها في مكافحة الهجمات السيبرانية".وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق مهمة تدريب الضباط للجيش الأوكراني".وأوضح بوريل أننا "نتحدث عن تدريب عسكريين رفيعي المستوى وليس مقاتلين عاديين".وقال بوريل إن "مقترحات روسيا بشأن عدم توسيع حلف الناتو وسحب قوات التحالف من البلدان المتاخمة لروسيا غير مقبولة، وأيّد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الطرح".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

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روسيا, محادثات روسيا والناتو