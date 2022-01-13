تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
لافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تدريب-الجيش-الأوكراني-ويناقش-فرض-عقوبات-على-روسيا-1055990378.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا
عقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أول مناقشة حول أمن الفضاء في اجتماع غير رسمي في بريست، فرنسا، وناقشوا حماية 30 ألف قمر صناعي للأرض من الحطام الفضائي. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:00+0000
2022-01-13T12:00+0000
روسيا
محادثات روسيا والناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1049297503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_371f3e82e653f43790862d88236f0282.jpg
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي عقب الاجتماع، اليوم الخميس: "لقد أجرينا المناقشة الأولى حول الأمن في الفضاء، والتي ستكون جزءًا من استراتيجيتنا الدفاعية المستقبلية، والتي سنوافق عليها قريبًا، هناك 30000 قمر صناعي في الفضاء، وهم مهددون بالاصطدام بالحطام الفضائي".وصرح بوريل: "لدينا مهمة مستمرة في أوكرانيا ورصدنات حتى الآن ٣٠ مليون يورو لدعم القوات الأوكرانية".وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة إلى أوكرانيا لدعمها في مكافحة الهجمات السيبرانية".وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق مهمة تدريب الضباط للجيش الأوكراني".وأوضح بوريل أننا "نتحدث عن تدريب عسكريين رفيعي المستوى وليس مقاتلين عاديين".وقال بوريل إن "مقترحات روسيا بشأن عدم توسيع حلف الناتو وسحب قوات التحالف من البلدان المتاخمة لروسيا غير مقبولة، وأيّد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الطرح".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الكرملين-العقوبات-بحق-بوتين-شائنة-ولا-يستطيع-أحد-فرض-الإملاءات-العسكرية-على-تحركات-الجيش-الروسي-1055986762.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1049297503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_67c7e432e0306126a0e25c870d8dc42d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, محادثات روسيا والناتو

الاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا

12:00 GMT 13.01.2022
© REUTERS / DALATI NOHRAجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / DALATI NOHRA
تابعنا عبر
عقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أول مناقشة حول أمن الفضاء في اجتماع غير رسمي في بريست، فرنسا، وناقشوا حماية 30 ألف قمر صناعي للأرض من الحطام الفضائي.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي عقب الاجتماع، اليوم الخميس: "لقد أجرينا المناقشة الأولى حول الأمن في الفضاء، والتي ستكون جزءًا من استراتيجيتنا الدفاعية المستقبلية، والتي سنوافق عليها قريبًا، هناك 30000 قمر صناعي في الفضاء، وهم مهددون بالاصطدام بالحطام الفضائي".
وصرح بوريل: "لدينا مهمة مستمرة في أوكرانيا ورصدنات حتى الآن ٣٠ مليون يورو لدعم القوات الأوكرانية".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الكرملين: العقوبات بحق بوتين "شائنة" ولا يستطيع أحد فرض الإملاءات العسكرية على تحركات الجيش الروسي
11:01 GMT
وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة إلى أوكرانيا لدعمها في مكافحة الهجمات السيبرانية".
وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق مهمة تدريب الضباط للجيش الأوكراني".
وأوضح بوريل أننا "نتحدث عن تدريب عسكريين رفيعي المستوى وليس مقاتلين عاديين".

"وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يدعمون بالكامل مناقشة الأمن الأوروبي مع روسيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي
جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
وقال بوريل إن "مقترحات روسيا بشأن عدم توسيع حلف الناتو وسحب قوات التحالف من البلدان المتاخمة لروسيا غير مقبولة، وأيّد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الطرح".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:09 GMTطبيب عربي مقيم في فرنسا يقود سيارته دون رخصة طيلة 31 عاما
12:07 GMTبوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا
12:06 GMTلافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
12:05 GMTمحلل تونسي: مستقبل البلاد غير واضح سياسيا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور
12:00 GMTالاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا
11:56 GMTآلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس
11:52 GMTالرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
11:48 GMTالأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
11:46 GMTإثيوبيا تعلن عن حدث جديد بشأن سد النهضة وتدعو السودان إلى الاحتفال
11:43 GMTمجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا
11:43 GMTالرئيس العراقي المنتهية ولايته يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية
11:40 GMTقوة إسرائيلية تخترق سياجا فاصلا لبلدة في الجنوب اللبناني
11:39 GMTباشينيان وتوكايف يناقشان إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
11:30 GMT"لا ينازع الملك"... رئيس وزراء الأردن يتحدث عن مجلس الأمن القومي
11:28 GMTرئيس الاتحاد العمالي اللبناني: أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك... وإضراب اليوم "تحذيري"
11:27 GMTالعراق يتخذ إجراء طارئا لتفادي المخلفات الحربية والألغام في البصرة
11:25 GMTبعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
11:23 GMTريابكوف: رد فعل الولايات المتحدة على عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان يكشف نواياها في أوراسيا
11:20 GMT"جريمة قتل متكاملة الأركان"... محامي أرملة وائل الإبراشي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام... فيديو
11:16 GMTالرئيس اللبناني يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية