https://arabic.sputniknews.com/20220113/البيت-الأبيض-يعلن-نشر-1000-من-الكوادر-الصحية-في-6-ولايات-للمساعدة-في-مواجهة-أوميكرون-1056080284.html

البيت الأبيض يعلن نشر 1000 من الكوادر الصحية في 6 ولايات للمساعدة في مواجهة أوميكرون

البيت الأبيض يعلن نشر 1000 من الكوادر الصحية في 6 ولايات للمساعدة في مواجهة أوميكرون

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن نشر 1000 عامل صحي في 6 ولايات أمريكية، وذلك للمساعدة في مواجهة زيادة انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون". 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T14:36+0000

2022-01-13T14:36+0000

2022-01-13T14:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قال البيت الأبيض، إن ألف عامل صحي اتحادي ينتشرون في ست ولايات للمساعدة في تخفيف العبء عن المستشفيات وسط تصاعد حالات الإصابة بكورونا، والمرتبطة بالمتحور الجديد أوميكرون.وأوضح البيان أن الفرق المكونة من سبعة إلى 25 طبيبًا عسكريًا وممرضًا وأفرادًا آخرين، ستتوجه إلى نيويورك ونيوجيرسي وأوهايو ورود آيلاند وميتشيغان ونيو مكسيكو لدعم أقسام الطوارئ والسماح لموظفي المستشفى بالاستمرار في الرعاية الأخرى.ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابًا بشأن استجابة إدارته لـ كورونا في الساعة 10:30 صباحًا (1530 بتوقيت جرينتش) إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل.ونشرت إدارته فرق زيادة فيدرالية منذ يوليو/ تموز لمكافحة متغير دلتا، وفي ديسمبر/ كانون الثاني، وجه بايدن أوستن لتجهيز 1000 من القوات الطبية الأخرى وأرسل أكثر من 100 فرد طبي فيدرالي إلى ميشيغان وإنديانا وويسكونسن وأريزونا ونيو هامبشاير وفيرمونت.وأظهرت الإحصاءات أنه كان هناك 133،871 شخصًا في المستشفى مصابين بـ كورونا في الولايات المتحدة في المتوسط ​​خلال الأسبوع الماضي.وأدت الزيادة إلى إجهاد الأنظمة الصحية في العديد من الولايات وأجبرتها على تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية لأن أوميكرون لا يؤدي فقط إلى زيادة أحمال الحالات، بل يؤدي أيضًا إلى تهميش الموظفين المصابين بعدوى كورونا الخاصة بهم أو التعرض للفيروس.وأعلنت عدة ولايات بالفعل حالات الطوارئ لتخفيف اللوائح وتحرير التمويل لمواجهة الزيادة.وتعرض بايدن لضغوط بسبب تعامله مع فيروس كورونا، حيث تسبب أوميكرون، في نقص الموظفين في الشركات والمدارس أثناء اختبار النقص وموجة من التوجيهات تزيد من استنفاد الأمريكيين المرهقين.ودافع مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة عن استجابتهم، قائلين هذا الأسبوع إنه بينما من المرجح أن يتعرض معظم الناس لأوميكرون أو يصابوا به، فمن غير المرجح أن يصاب أولئك الذين تم تطعيمهم.يشار إلى أنه وحتى الآن، توفي في الولايات المتحدة الأمريكية، 847664 شخصًا من كورونا وسط إجمالي 63،268،225 حالة تم الإبلاغ عنها مع دخول تفشي المرض عامه الثالث.

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https://arabic.sputniknews.com/20211213/وفيات-كورونا-في-أمريكا-تتجاوز-عدد-سكان-إحدى-الولايات-1053871635.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون