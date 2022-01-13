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التحالف العربي يعلن مقتل 340 عنصرا من "أنصار الله" اليمنية في مأرب والبيضاء
التحالف العربي يعلن مقتل 340 عنصرا من "أنصار الله" اليمنية في مأرب والبيضاء
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:25+0000
2022-01-13T13:25+0000
اليمن
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وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نفذنا 31 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مؤكدا أن "الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً إرهابياً".وفي السياق أعلن التحالف تنفيذ 22 عملية استهداف في البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى أن "الاستهدافات دمرت 13 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 120 عنصراً إرهابياً".وكان التحالف أعلن، أمس الأربعاء، إسقاط طائرة مروحية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، مؤكدا أنه يرصد كل تحركات نقل الأسلحة إلى الجبهات.وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي مقتل أكثر من 110 من المسلحين من جماعة أنصار الله وتدمير 11 آلية عسكرية تابعة لها، اثر تنفيذ قواته 17 عملية استهداف ضد الجماعة في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, أخبار اليمن الأن

التحالف العربي يعلن مقتل 340 عنصرا من "أنصار الله" اليمنية في مأرب والبيضاء

13:25 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نفذنا 31 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مؤكدا أن "الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً إرهابياً".
وفي السياق أعلن التحالف تنفيذ 22 عملية استهداف في البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى أن "الاستهدافات دمرت 13 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 120 عنصراً إرهابياً".
وكان التحالف أعلن، أمس الأربعاء، إسقاط طائرة مروحية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، مؤكدا أنه يرصد كل تحركات نقل الأسلحة إلى الجبهات.
وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي مقتل أكثر من 110 من المسلحين من جماعة أنصار الله وتدمير 11 آلية عسكرية تابعة لها، اثر تنفيذ قواته 17 عملية استهداف ضد الجماعة في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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