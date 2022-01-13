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الجزائر تبدأ رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك" المصنع محليا
الجزائر تبدأ رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك" المصنع محليا
أعلنت الجزائر الشروع رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك"، الذي يقوم مجمع "صيدال" العمومي بإنتاجه، بعد حصوله على قرار التسجيل حول فعاليته وسلامته. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:46+0000
2022-01-13T15:48+0000
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وقالت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية في بيان، اليوم الخميس: "تبعا لتفشي جائحة كوفيد-19 وفي إطار الإجراءات المتّخذة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل ضمان إنتاج وإتاحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كورونافاك" المصنّع من قبل مجمّع صيدال بالتنسيق مع مخابر سينوفاك الصينية".وأضافت: "تعلن وزارة الصناعة الصيدلانية الشروع في تسويق لقاح كورونافاك الذي يقوم مجمع صيدال العمومي بإنتاجه، تبعا لحصوله على قرار التسجيل في 30 ديسمبر 2021 بعد التصديق على مختلف الاختبارات التي أجرتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالتنسيق مع الشريك الصيني، والمتعلّقة بفعالية وسلامة اللقاح".ويوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، عن اتفاق مع الشريك الصيني، على تمكين صيدال من تطوير نوع جديد من اللقاحات، مضادة لمتحورات فيروس كورونا في حال ظهورها في الجزائر.
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العالم العربي

الجزائر تبدأ رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك" المصنع محليا

15:46 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 15:48 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / RAMZI BOUDINAفيروس "كورونا" في الجزائر
فيروس كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أعلنت الجزائر الشروع رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك"، الذي يقوم مجمع "صيدال" العمومي بإنتاجه، بعد حصوله على قرار التسجيل حول فعاليته وسلامته.
وقالت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية في بيان، اليوم الخميس: "تبعا لتفشي جائحة كوفيد-19 وفي إطار الإجراءات المتّخذة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل ضمان إنتاج وإتاحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كورونافاك" المصنّع من قبل مجمّع صيدال بالتنسيق مع مخابر سينوفاك الصينية".
وأضافت: "تعلن وزارة الصناعة الصيدلانية الشروع في تسويق لقاح كورونافاك الذي يقوم مجمع صيدال العمومي بإنتاجه، تبعا لحصوله على قرار التسجيل في 30 ديسمبر 2021 بعد التصديق على مختلف الاختبارات التي أجرتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالتنسيق مع الشريك الصيني، والمتعلّقة بفعالية وسلامة اللقاح".

وحسب الوزارة: "تصل القدرة الإنتاجية للّقاح إلى 96 مليون لقاح في السنة، سيتم تكييف مخطط التحميل الخاص بوحدة قسنطينة التابعة لصيدال مع الاحتياجات الوطنية، حسب وتيرة حملة التلقيح، وحسب فرص التصدير بالنسبة للاحتياجات الدولية".

ويوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، عن اتفاق مع الشريك الصيني، على تمكين صيدال من تطوير نوع جديد من اللقاحات، مضادة لمتحورات فيروس كورونا في حال ظهورها في الجزائر.
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