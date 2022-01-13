الجيش الليبي: إغلاق المنافذ الحدودية مع تشاد والسودان حتى إشعار آخر

بنغازي – سبوتنيك . وقالت كتيبة "سُبل السلام" التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة، في بيان، صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنها :"أغلقت المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر"، محذرة "جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي".وفي وقت سابق صرح مصدر عسكري ليبي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" عن مقتل شخصين كانا في رحلة صيد في صحراء إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين.وأكد المصدر أن "مقتل الشاب صلاح سالم من مدينة طرابلس والشاب عبدالرؤف لابيرش الزوي من مدينة الكفرة أثناء خروجهما في رحلة صيد إثر هجوم مسلح عليهما من مجهولين بالمثلث الحدودي مع السودان".ولم يتسن لوكالة "سبوتنيك" معرفة تفاصيل الحادثة بشكل رسمي من المسؤولين العسكريين بقيادة الجيش الليبي.
أعلن الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري، إغلاق المنافذ الحدودية مع السودان وتشاد حتى إشعار آخر.
بنغازي – سبوتنيك . وقالت كتيبة "سُبل السلام" التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة، في بيان، صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنها :"أغلقت المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر"، محذرة "جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي".