الحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات

جاء هذا في بيان صدر اليوم الخميس، عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، بحسب موقع "النشرة".وذكر البيان، أنه خلال التحضير لافتتاح المركز نشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية.وأوضح البيان أن خطأ حدث نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وضع على المنصة بجانب العلم اللبناني، مشيرا إلى أنه تم وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات، وهو ما "اقتضى التوضيح والاعتذار".وخلال الساعات الماضية، نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والإمارات صورا وفيديوهات تظهر وجود علم الكويت، بدلا من علم الإمارات، إلى جانب العلم اللبناني خلال مراسم افتتاح المركز الطبي.وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد افتتح أمس الأربعاء، عند واجهة بيروت البحرية "مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا" الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر البيان، أنه خلال التحضير لافتتاح المركز نشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية.
وأوضح البيان أن خطأ حدث نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وضع على المنصة بجانب العلم اللبناني، مشيرا إلى أنه تم وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات، وهو ما "اقتضى التوضيح والاعتذار".
وخلال الساعات الماضية، نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والإمارات صورا وفيديوهات تظهر وجود علم الكويت، بدلا من علم الإمارات، إلى جانب العلم اللبناني خلال مراسم افتتاح المركز الطبي.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد افتتح أمس الأربعاء، عند واجهة بيروت البحرية "مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا" الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة.