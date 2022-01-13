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الحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات
الحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات
اعتذرت الحكومة اللبنانية، عن خطأ أدى إلى وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات أثناء افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي في العاصمة بيروت. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T21:03+0000
2022-01-13T21:03+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء هذا في بيان صدر اليوم الخميس، عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، بحسب موقع "النشرة".وذكر البيان، أنه خلال التحضير لافتتاح المركز نشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية.وأوضح البيان أن خطأ حدث نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وضع على المنصة بجانب العلم اللبناني، مشيرا إلى أنه تم وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات، وهو ما "اقتضى التوضيح والاعتذار".وخلال الساعات الماضية، نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والإمارات صورا وفيديوهات تظهر وجود علم الكويت، بدلا من علم الإمارات، إلى جانب العلم اللبناني خلال مراسم افتتاح المركز الطبي.وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد افتتح أمس الأربعاء، عند واجهة بيروت البحرية "مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا" الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة.
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لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات

21:03 GMT 13.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021
 رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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اعتذرت الحكومة اللبنانية، عن خطأ أدى إلى وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات أثناء افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي في العاصمة بيروت.
جاء هذا في بيان صدر اليوم الخميس، عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، بحسب موقع "النشرة".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في باريس، فرنسا 24 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
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أمس, 20:48 GMT
وذكر البيان، أنه خلال التحضير لافتتاح المركز نشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية.
وأوضح البيان أن خطأ حدث نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وضع على المنصة بجانب العلم اللبناني، مشيرا إلى أنه تم وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات، وهو ما "اقتضى التوضيح والاعتذار".
وخلال الساعات الماضية، نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والإمارات صورا وفيديوهات تظهر وجود علم الكويت، بدلا من علم الإمارات، إلى جانب العلم اللبناني خلال مراسم افتتاح المركز الطبي.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد افتتح أمس الأربعاء، عند واجهة بيروت البحرية "مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا" الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة.
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