الحكومة المصرية تكشف حقيقة تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له على "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا، فإنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت بدورها تلك الأنباء.وأكدت الوزارة المصرية أنه لا صحة لتخصيص لجان امتحانات خاصة لمثل هؤلاء الطلاب، موضحة أنه سيتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، ولكن شريطة تقديم الطالب مستندا طبيا رسميا يثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد الامتحانات.وطالبت وزارة التربية والتعليم المصرية بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا خلال إجراء الامتحانات، حفاظا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له على "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا، فإنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت بدورها تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة المصرية أنه لا صحة لتخصيص لجان امتحانات خاصة لمثل هؤلاء الطلاب، موضحة أنه سيتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، ولكن شريطة تقديم الطالب مستندا طبيا رسميا يثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد الامتحانات.
وطالبت وزارة التربية والتعليم المصرية بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا خلال إجراء الامتحانات، حفاظا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.