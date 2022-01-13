الخارجية الإثيوبية: اتصال آبي أحمد وبايدن يعكس تحسنا في الدبلوماسية

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، خلال الإحاطة الصحفية نصف الشهرية للوزارة لوسائل الإعلام، إلى أن أحمد وبايدن ناقشا خلال محادثاتهما القضايا الحالية في إثيوبيا، والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية."كما أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي الرئيس بايدن على حالة دور إثيوبيا في العمليات القانونية في الجزء الشمالي من البلاد، فضلا عن الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، وجهود إعادة البناء في المناطق المحررة أخيرا"، بحسب مفتي.وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الأمريكي خلال اتصالهما كذلك على "التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والعمل بشكل تعاوني في الأمور ذات الاهتمام المشترك".وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وجّه "رسالة مفتوحة" إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي لام فيها حكومة الأخيرة على "عدم اتخاذ إدارته موقفا قويا ضد جبهة تحرير تيغراي، وهي نفس المنظمة ذاتها التي صنفتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على أنها منظمة إرهابية من "المستوى 3" لأنشطتها العنيفة في الثمانينيات"، بحسب قوله.
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، إن المحادثة الهاتفية التي جرت أخيرا بين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، تظهر تحسنا في مجال الدبلوماسية بين إثيوبيا وأمريكا.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، خلال الإحاطة الصحفية نصف الشهرية للوزارة لوسائل الإعلام، إلى أن أحمد وبايدن ناقشا خلال محادثاتهما القضايا الحالية في إثيوبيا، والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.
"كما أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي الرئيس بايدن على حالة دور إثيوبيا في العمليات القانونية في الجزء الشمالي من البلاد، فضلا عن الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، وجهود إعادة البناء في المناطق المحررة أخيرا"، بحسب مفتي.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الأمريكي خلال اتصالهما كذلك على "التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والعمل بشكل تعاوني في الأمور ذات الاهتمام المشترك".
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وجّه "رسالة مفتوحة" إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي لام فيها حكومة الأخيرة على "عدم اتخاذ إدارته موقفا قويا ضد جبهة تحرير تيغراي، وهي نفس المنظمة ذاتها التي صنفتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على أنها منظمة إرهابية من "المستوى 3" لأنشطتها العنيفة في الثمانينيات"، بحسب قوله.