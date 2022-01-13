الخارجية البريطانية :الطريق الوحيد لروسيا هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة

واشنطن - سبوتنيك. واتهمت تروس روسيا بـ"انتهاك الالتزامات من خلال أعمالها الأخيرة على حدود أوكرانيا"، وقالت إن "بريطانيا وحلفاءنا موحدون في دعمنا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن نتصدى لتصرفات الكرملين المهددة".وأضافت أن "ما سيحدث لاحقا ستكون له أهمية حاسمة بالنسبة للسلام والأمن في أوروبا، موضحة إن بريطانيا والحلفاء "أكدوا بوضوح لروسيا أن زيادة القوة العسكرية على حدود أوكرانيا... مرفوضة".وقالت تروس إن "التدخل العسكري في أوكرانيا لاحقا سيكون خطأ استراتيجيا جديا، وستكون له عواقب جدية بالنسبة للاقتصاد الروسي، بما في ذلك عقوبات منسقة".يذكر أنه عقد في بروكسل يوم الأربعاء اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، بحثت خلاله روسيا والحلف قضايا الأمن في أوروبا. ومن المقرر أن تجري مشاورات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، عقب اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، أن الطريق الوحيد لموسكو هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة".
واشنطن - سبوتنيك. واتهمت تروس روسيا بـ"انتهاك الالتزامات من خلال أعمالها الأخيرة على حدود أوكرانيا"، وقالت إن "بريطانيا وحلفاءنا موحدون في دعمنا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن نتصدى لتصرفات الكرملين المهددة".
وأضافت أن "ما سيحدث لاحقا ستكون له أهمية حاسمة بالنسبة للسلام والأمن في أوروبا، موضحة إن بريطانيا والحلفاء "أكدوا بوضوح لروسيا أن زيادة القوة العسكرية على حدود أوكرانيا... مرفوضة".