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https://arabic.sputniknews.com/20220113/الخارجية-البريطانية-الطريق-الوحيد-لروسيا-هو-وقف-التصعيد-والمشاركة-في-المناقشات-البناءة-1055939411.html
الخارجية البريطانية :الطريق الوحيد لروسيا هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة
الخارجية البريطانية :الطريق الوحيد لروسيا هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، عقب اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، أن الطريق الوحيد لموسكو هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة". 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T00:39+0000
2022-01-13T00:39+0000
روسيا
بريطانيا
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واشنطن - سبوتنيك. واتهمت تروس روسيا بـ"انتهاك الالتزامات من خلال أعمالها الأخيرة على حدود أوكرانيا"، وقالت إن "بريطانيا وحلفاءنا موحدون في دعمنا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن نتصدى لتصرفات الكرملين المهددة".وأضافت أن "ما سيحدث لاحقا ستكون له أهمية حاسمة بالنسبة للسلام والأمن في أوروبا، موضحة إن بريطانيا والحلفاء "أكدوا بوضوح لروسيا أن زيادة القوة العسكرية على حدود أوكرانيا... مرفوضة".وقالت تروس إن "التدخل العسكري في أوكرانيا لاحقا سيكون خطأ استراتيجيا جديا، وستكون له عواقب جدية بالنسبة للاقتصاد الروسي، بما في ذلك عقوبات منسقة".يذكر أنه عقد في بروكسل يوم الأربعاء اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، بحثت خلاله روسيا والحلف قضايا الأمن في أوروبا. ومن المقرر أن تجري مشاورات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-روسيا-بحاجة-إلى-ضمانات-مؤكدة-بعدم-انضمام-أوكرانيا-وجورجيا-إلى-حلف-الناتو-1055188807.html
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روسيا, بريطانيا

الخارجية البريطانية :الطريق الوحيد لروسيا هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة

00:39 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANS
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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، عقب اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، أن الطريق الوحيد لموسكو هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة".
واشنطن - سبوتنيك. واتهمت تروس روسيا بـ"انتهاك الالتزامات من خلال أعمالها الأخيرة على حدود أوكرانيا"، وقالت إن "بريطانيا وحلفاءنا موحدون في دعمنا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن نتصدى لتصرفات الكرملين المهددة".
وأضافت أن "ما سيحدث لاحقا ستكون له أهمية حاسمة بالنسبة للسلام والأمن في أوروبا، موضحة إن بريطانيا والحلفاء "أكدوا بوضوح لروسيا أن زيادة القوة العسكرية على حدود أوكرانيا... مرفوضة".
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
ريابكوف: روسيا بحاجة إلى ضمانات مؤكدة بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو
10 يناير, 17:21 GMT
وقالت تروس إن "التدخل العسكري في أوكرانيا لاحقا سيكون خطأ استراتيجيا جديا، وستكون له عواقب جدية بالنسبة للاقتصاد الروسي، بما في ذلك عقوبات منسقة".
يذكر أنه عقد في بروكسل يوم الأربعاء اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، بحثت خلاله روسيا والحلف قضايا الأمن في أوروبا. ومن المقرر أن تجري مشاورات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.
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00:39 GMTالخارجية البريطانية :الطريق الوحيد لروسيا هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة
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