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الخارجية الصينية: العقوبات لن تساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية
الخارجية الصينية: العقوبات لن تساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الخميس، إن العقوبات لن تساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية، مطالبًا جميع الأطراف بتوخي... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T09:47+0000
2022-01-13T09:47+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث، في إيجاز صحفي: "عارض الجانب الصيني دائما، أن تقوم أي دولة، مهما كانت، مسترشدة بقانونها المحلي، بفرض عقوبات أحادية الجانب واللجوء إلى استخدام ما يسمى بالولاية القضائية، خارج حدودها، ضد دول أخرى"، مؤكدا، أن استخدام العقوبات لأي سبب من الأسباب "لن يساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية".يأتي ذلك بعدما أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، في وقت سابق، أن بلادها تسعى لفرض عقوبات جديدة، في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، ضد كوريا الشمالية، وذلك ردا على إطلاقها سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأشهر الأخيرة.في السياق ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات على شركة "بارسيك" الروسية لعلاقتها بكوريا الشمالية، وعلى سبعة أفراد - مواطن روسي وستة مواطنين من جمهورية كوريا الشمالية يعيشون في روسيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أن القرار تم اتخاذه في إطار سياسة العقوبات ضد كوريا الشمالية.ومن جانبها، أكدت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، إجراء تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي، بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر.وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانًا، في وقت سابق، أدان فيه عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية في 5 و11 يناير الجاري، داعياً بيونغ يانغ إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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الخارجية الصينية: العقوبات لن تساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية

09:47 GMT 13.01.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
CC0 / WhisperToMe /
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الخميس، إن العقوبات لن تساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية، مطالبًا جميع الأطراف بتوخي الحذر في تصريحاتهم وأفعالهم.
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث، في إيجاز صحفي: "عارض الجانب الصيني دائما، أن تقوم أي دولة، مهما كانت، مسترشدة بقانونها المحلي، بفرض عقوبات أحادية الجانب واللجوء إلى استخدام ما يسمى بالولاية القضائية، خارج حدودها، ضد دول أخرى"، مؤكدا، أن استخدام العقوبات لأي سبب من الأسباب "لن يساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف المتحدث: "نأمل أن تتوخى الأطراف المعنية الحذر في بياناتها وأفعالها، وأن تلتزم بالاتجاه الصحيح للحوار والمشاورات، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع، والمضي قدما بشكل مشترك، في عملية التسوية السياسية لمشكلة شبه الجزيرة الكورية".
يأتي ذلك بعدما أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، في وقت سابق، أن بلادها تسعى لفرض عقوبات جديدة، في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، ضد كوريا الشمالية، وذلك ردا على إطلاقها سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأشهر الأخيرة.
في السياق ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات على شركة "بارسيك" الروسية لعلاقتها بكوريا الشمالية، وعلى سبعة أفراد - مواطن روسي وستة مواطنين من جمهورية كوريا الشمالية يعيشون في روسيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أن القرار تم اتخاذه في إطار سياسة العقوبات ضد كوريا الشمالية.
ومن جانبها، أكدت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، إجراء تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي، بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانًا، في وقت سابق، أدان فيه عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية في 5 و11 يناير الجاري، داعياً بيونغ يانغ إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
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