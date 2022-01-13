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الداخلية السودانية تعلن القبض على قاتل ضابط الشرطة في الخرطوم
الداخلية السودانية تعلن القبض على قاتل ضابط الشرطة في الخرطوم
أعلنت وزارة الداخلية السودانية، مساء اليوم الخميس، إلقاء القبض على قاتل ضابط شرطة أثناء تأدية مهام عمله في الخرطوم. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T21:08+0000
2022-01-13T21:08+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان إن "القاتل أقر بارتكاب الجريمة، وإصابة آخرين من العناصر الأمنية بالأذى الجسيم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).وأشار بيان الداخلية إلى أنه جاري تعقب وإلقاء القبض على بقية المتهمين.وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل علي بريمة وهو ضابط شرطة برتبة عميد لقي حتفه إثر تعرضه للطعن بسكين غادرة.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
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أخبار السودان اليوم

الداخلية السودانية تعلن القبض على قاتل ضابط الشرطة في الخرطوم

21:08 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السودانية، مساء اليوم الخميس، إلقاء القبض على قاتل ضابط شرطة أثناء تأدية مهام عمله في الخرطوم.
وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان إن "القاتل أقر بارتكاب الجريمة، وإصابة آخرين من العناصر الأمنية بالأذى الجسيم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).
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وأشار بيان الداخلية إلى أنه جاري تعقب وإلقاء القبض على بقية المتهمين.
وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل علي بريمة وهو ضابط شرطة برتبة عميد لقي حتفه إثر تعرضه للطعن بسكين غادرة.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
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