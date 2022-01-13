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الدفاع الألمانية تطالب بالفصل بين القضية الأوكرانية و"التيار الشمالي 2"
الدفاع الألمانية تطالب بالفصل بين القضية الأوكرانية و"التيار الشمالي 2"
طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت، بعدم الجمع بين مناقشة الوضع في أوكرانيا وشهادة "التيار الشمالي 2". 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:48+0000
2022-01-13T08:48+0000
روسيا
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وبحسب رأي الوزيرة، فإنه يجب حل القضية الأوكرانية من خلال المفاوضات مع عدم ربطها بالمشاريع التي لاعلاقة بها، بحسب ما نقلت "رويترز" بالإشارة إلى محطة الإذاعة الألمانية rbb. ولتشغيل الخط، من الضروري إكمال إجراءات الاعتماد لـ "Nord Stream 2 AG" كمشغل لأنابيب الغاز. ووفقا للتشريعات الأوروبية، يجب إنشاء "ابنة" ألمانية بمثابة وكيل وتقديم طلب جديد نيابة عنها.وستتخذ وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية بعد ذلك القرار الذي ستبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأنه. وفقًا لوسائل الإعلام، قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى. ولقد حثت موسكو مرارا وتكرارا على عدم تسييس الموقف حول "التيار الشمالي 2" وأكدت أن هذا مشروع تجاري حصري، ولا يعود بالفائدة فقط على روسيا، ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي.
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الدفاع الألمانية تطالب بالفصل بين القضية الأوكرانية و"التيار الشمالي 2"

08:48 GMT 13.01.2022
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التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت، بعدم الجمع بين مناقشة الوضع في أوكرانيا وشهادة "التيار الشمالي 2".
وبحسب رأي الوزيرة، فإنه يجب حل القضية الأوكرانية من خلال المفاوضات مع عدم ربطها بالمشاريع التي لاعلاقة بها، بحسب ما نقلت "رويترز" بالإشارة إلى محطة الإذاعة الألمانية rbb.

و"التيار الشمالي 2 "هو خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتد من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. تم الانتهاء من بنائه في 10 سبتمبر، والآن يتم تزويد كلا الخطين بالغاز وجاهزين تماما للتشغيل .

ولتشغيل الخط، من الضروري إكمال إجراءات الاعتماد لـ "Nord Stream 2 AG" كمشغل لأنابيب الغاز. ووفقا للتشريعات الأوروبية، يجب إنشاء "ابنة" ألمانية بمثابة وكيل وتقديم طلب جديد نيابة عنها.
وستتخذ وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية بعد ذلك القرار الذي ستبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأنه. وفقًا لوسائل الإعلام، قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى. ولقد حثت موسكو مرارا وتكرارا على عدم تسييس الموقف حول "التيار الشمالي 2" وأكدت أن هذا مشروع تجاري حصري، ولا يعود بالفائدة فقط على روسيا، ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي.
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