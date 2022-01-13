الدفاع الروسية: الدفعة الأولى من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية تغادر مطار "ألما آتا"

وأوضحت الوزارة: "قامت الوحدات الأولى من المظليين الروس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في جمهورية كازاخستان بتحميل معداتها على متن طائرات النقل العسكري الروسية وانطلقت من مطار ألما آتا إلى نقطة الانتشار الدائم". وأكدت الوزارة أن أربع طائرات نقل عسكري من طراز إيل-76 ستنقل وحدات من المظليين الروس إلى منطقة إيفانوفو.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأولى من قوات الإنزال الروسية ضمن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي غادرت مطار "ألما آتا" إلى نقطة الانتشار الدائم.
وأوضحت الوزارة: "قامت الوحدات الأولى من المظليين الروس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في جمهورية كازاخستان بتحميل معداتها على متن طائرات النقل العسكري الروسية وانطلقت من مطار ألما آتا إلى نقطة الانتشار الدائم".
وأكدت الوزارة أن أربع طائرات نقل عسكري من طراز إيل-76 ستنقل وحدات من المظليين الروس إلى منطقة إيفانوفو.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم.