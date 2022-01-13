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الرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
الرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
تلقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتقديم العزاء في وفاة والدته. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:52+0000
2022-01-13T11:52+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، أن الرئيس التركي اتصل بنظيره الإسرائيلي وعزاه في وفاة والدته "أورا هرتزوغ" التي وافتها المنية، فجر الاثنين الماضي.وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن أردوغان أبلغ هرتزوغ بأنه يشاطره الأحزان لوفاة والدته، وقال إنه سمع الكثير عن "أورا هرتزوغ"، والدة الرئيس التي توفيت في وقت سابق هذا الأسبوع.وتوفيت "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلي عن عمر ناهز 97 عاما، ويفترض أن تدفن بجانب زوجها "حاييم هرتووغ" الرئيس الإسرائيلي السادس في قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل في مدينة القدس المحتلة.ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا.في أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغانا الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, أردوغان

الرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

11:52 GMT 13.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . POOL
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تلقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتقديم العزاء في وفاة والدته.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، أن الرئيس التركي اتصل بنظيره الإسرائيلي وعزاه في وفاة والدته "أورا هرتزوغ" التي وافتها المنية، فجر الاثنين الماضي.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن أردوغان أبلغ هرتزوغ بأنه يشاطره الأحزان لوفاة والدته، وقال إنه سمع الكثير عن "أورا هرتزوغ"، والدة الرئيس التي توفيت في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتوفيت "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلي عن عمر ناهز 97 عاما، ويفترض أن تدفن بجانب زوجها "حاييم هرتووغ" الرئيس الإسرائيلي السادس في قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل في مدينة القدس المحتلة.
ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا.
في أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغانا الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.
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