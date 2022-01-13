الرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
تلقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتقديم العزاء في وفاة والدته.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، أن الرئيس التركي اتصل بنظيره الإسرائيلي وعزاه في وفاة والدته "أورا هرتزوغ" التي وافتها المنية، فجر الاثنين الماضي.
נשיא טורקיה ארדואן התקשר לנשיא המדינה @Isaac_Herzog ומסר את תנחומיו על מות אמו, אורה הרצוג ז"ל. ארדואן הוסיף כי שמע דברים נפלאים על פועלה הרב ועל היוזמות החברתיות שקידמה: "מאמין שהסבת לה גאווה בשירותך את אזרחי ישראל"@yanircozin— גלצ (@GLZRadio) January 13, 2022
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن أردوغان أبلغ هرتزوغ بأنه يشاطره الأحزان لوفاة والدته، وقال إنه سمع الكثير عن "أورا هرتزوغ"، والدة الرئيس التي توفيت في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتوفيت "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلي عن عمر ناهز 97 عاما، ويفترض أن تدفن بجانب زوجها "حاييم هرتووغ" الرئيس الإسرائيلي السادس في قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل في مدينة القدس المحتلة.
נשיא טורקיה ארדואן התקשר לנשיא המדינה ומסר את תנחומיו על מות אימוhttps://t.co/s9SRecrQtj pic.twitter.com/971TAtNMdL— MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) January 13, 2022
ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا.
في أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغانا الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.