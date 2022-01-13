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الرئيس العراقي المنتهية ولايته يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية
الرئيس العراقي المنتهية ولايته يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح قدّم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في موعد أقصاه 8 فبراير/شباط المقبل. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:43+0000
2022-01-13T11:43+0000
أخبار العراق اليوم
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وبحسب شبكة "رووداو" الإخبارية، قدّم برهم صالح رسمياً أوراق ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، إلى مجلس النواب العراقي.وسبق وأعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ لافتا إلى أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل.وقال المجلس، في بيان: "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً للمواد 2 و3 من القانون رقم 8 لسنة 2012. انتخاب الرئيس سيُجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير 2022 تطبيقاً للمادة 72/ثانياً/ب، من الدستور".وأضاف: "على الراغبين بالترشح، ممن تتوافر فيهم الشروط، تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق الرسمية، التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب".وأشار البيان إلى أنه، من بين الشروط الواجب توافرها للترشح استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقيا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاما، وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة؛ وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.وألا يكون المرشح "محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها"، وفق البيان.
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أخبار العراق اليوم, العراق

الرئيس العراقي المنتهية ولايته يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية

11:43 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Craig Ruttle
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أفادت وسائل إعلام عراقية بأن الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح قدّم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في موعد أقصاه 8 فبراير/شباط المقبل.
وبحسب شبكة "رووداو" الإخبارية، قدّم برهم صالح رسمياً أوراق ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، إلى مجلس النواب العراقي.
وسبق وأعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ لافتا إلى أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل.
وقال المجلس، في بيان: "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً للمواد 2 و3 من القانون رقم 8 لسنة 2012. انتخاب الرئيس سيُجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير 2022 تطبيقاً للمادة 72/ثانياً/ب، من الدستور".
وأضاف: "على الراغبين بالترشح، ممن تتوافر فيهم الشروط، تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق الرسمية، التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب".
وأشار البيان إلى أنه، من بين الشروط الواجب توافرها للترشح استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقيا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاما، وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة؛ وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
وألا يكون المرشح "محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها"، وفق البيان.
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