https://arabic.sputniknews.com/20220113/الرئيس-العراقي-المنتهية-ولايته-يعلن-ترشحه-لمنصب-رئاسة-الجمهورية-1055989096.html

الرئيس العراقي المنتهية ولايته يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية

الرئيس العراقي المنتهية ولايته يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح قدّم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في موعد أقصاه 8 فبراير/شباط المقبل. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T11:43+0000

2022-01-13T11:43+0000

2022-01-13T11:43+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049610095_0:0:2413:1358_1920x0_80_0_0_500a672bf64f9e14433105ada40d0425.jpg

وبحسب شبكة "رووداو" الإخبارية، قدّم برهم صالح رسمياً أوراق ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، إلى مجلس النواب العراقي.وسبق وأعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ لافتا إلى أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل.وقال المجلس، في بيان: "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً للمواد 2 و3 من القانون رقم 8 لسنة 2012. انتخاب الرئيس سيُجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير 2022 تطبيقاً للمادة 72/ثانياً/ب، من الدستور".وأضاف: "على الراغبين بالترشح، ممن تتوافر فيهم الشروط، تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق الرسمية، التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب".وأشار البيان إلى أنه، من بين الشروط الواجب توافرها للترشح استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقيا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاما، وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة؛ وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.وألا يكون المرشح "محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها"، وفق البيان.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, العراق