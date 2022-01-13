الرئيس اللبناني: استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي

القاهرة - سبوتنيك. وقال عون في بيان المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، إن "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب".وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات".كما أوضح الرئيس اللبناني أن "المعطلين للحوار يعرفون أنفسهم ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها".
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي، داعيا المقاطعين للحوار الوطني ووقف "المكابرة".
القاهرة - سبوتنيك. وقال عون في بيان المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، إن "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب".
وأكد عون أن "الحوار سيبقى مفتوحا"، ودعا "المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لتقرير مستقبلنا بأيدينا".
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب