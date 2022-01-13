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الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط
الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده وصلت لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:21+0000
2022-01-13T15:48+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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وجاء ذلك خلال لقاء السيسي مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم الخميس.وأكد الرئيس المصري أنه حريص على إدارة حوار مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة.وأوضح أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن من أجل دفع جميع الأطراف إلى التفاوض حول اتفاق قانونى.وأشار إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لديها من قدرات مائية، لافتا إلى أنها ستصبح من أكبر الدول التى نفذت مشروعات لإعادة تدوير المياه.وكان الرئيس المصري قد صرح في وقت سابق بأن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.وأكد أن "حديث الأشقاء الإثيوبيين لن يؤثر على وصول المياه إلى مصر"، مطالبا أن يتحول حديثهم إلى اتفاق قانوني ملزم.وطالب السيسي بضرورة ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر

الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

15:21 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 15:48 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده وصلت لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط.
وجاء ذلك خلال لقاء السيسي مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم الخميس.
وأكد الرئيس المصري أنه حريص على إدارة حوار مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة.
وأوضح أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن من أجل دفع جميع الأطراف إلى التفاوض حول اتفاق قانونى.
وأشار إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لديها من قدرات مائية، لافتا إلى أنها ستصبح من أكبر الدول التى نفذت مشروعات لإعادة تدوير المياه.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في الخرطوم، السودان، 6 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2021
السيسى: نرفض فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة
27 مايو 2021, 14:34 GMT
وكان الرئيس المصري قد صرح في وقت سابق بأن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.
وأكد أن "حديث الأشقاء الإثيوبيين لن يؤثر على وصول المياه إلى مصر"، مطالبا أن يتحول حديثهم إلى اتفاق قانوني ملزم.
وطالب السيسي بضرورة ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.
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