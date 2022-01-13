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السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا
السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ بدء ظهوره في المملكة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T10:52+0000
2022-01-13T10:52+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
السعودية
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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ5362 إصابة، أمس الأربعاء.ونشرت الوزارة تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكدت من خلالها ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 599044 حالة.وأفادت الصحة السعودية بتسجيل 2978 حالة تعاف جديدة من كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 555035 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في المملكة، منذ بدء جائحة كورونا، وحتى الآن، إلى 8901 حالة.ويشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد ذكر في وقت سابق أن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الفيروس كورونا، والحد من مضاعفاته، مؤكدا بدء حملة موسعة لتحصين الأطفال بالمملكة ضد فيروس كورونا، وذلك خلال الأيام المقبلة.
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العالم العربي, فيروس كورونا, السعودية

السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا

10:52 GMT 13.01.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالحجاج في مكة مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 29 يوليو 2020
الحجاج في مكة مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
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سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ بدء ظهوره في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ5362 إصابة، أمس الأربعاء.
ونشرت الوزارة تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكدت من خلالها ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 599044 حالة.
وأفادت الصحة السعودية بتسجيل 2978 حالة تعاف جديدة من كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 555035 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في المملكة، منذ بدء جائحة كورونا، وحتى الآن، إلى 8901 حالة.
ويشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد ذكر في وقت سابق أن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الفيروس كورونا، والحد من مضاعفاته، مؤكدا بدء حملة موسعة لتحصين الأطفال بالمملكة ضد فيروس كورونا، وذلك خلال الأيام المقبلة.
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