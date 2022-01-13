تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220113/السفارة-الأمريكية-في-بغداد-تصف-الهجمات-عليها-بـالاعتداء-على-سيادة-العراق-1056091571.html
السفارة الأمريكية في بغداد تصف الهجمات عليها بـ"الاعتداء على سيادة العراق"
السفارة الأمريكية في بغداد تصف الهجمات عليها بـ"الاعتداء على سيادة العراق"
نشرت السفارة الأمريكية في بغداد بيانا بصفحتها على "فيسبوك" تناول الهجوم الصاروخي الذي استهدفها اليوم الخميس. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T19:12+0000
2022-01-13T19:12+0000
2022-01-13T19:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/76/1043937671_0:117:3000:1805_1920x0_80_0_0_e7033b04d838f6e11e52da41f2d01418.jpg
وجاء في بيان السفارة: "تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع أرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".وأضاف البيان: "لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".وتعرضتالسفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.وقال مصدر أمني : "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".وأضاف المصدر لوكالة"سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/76/1043937671_220:0:2781:1921_1920x0_80_0_0_9c41b720c55e7d18a32ddc6b0cca5dbc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
السفارة الأمريكية في بغداد تصف الهجمات عليها بـ"الاعتداء على سيادة العراق"
نشرت السفارة الأمريكية في بغداد بيانا بصفحتها على "فيسبوك" تناول الهجوم الصاروخي الذي استهدفها اليوم الخميس.
وجاء في بيان السفارة: "تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع أرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".
وأضاف البيان: "لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".
وتعرضتالسفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.
وقال مصدر أمني
: "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".
وأضاف المصدر لوكالة"سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".