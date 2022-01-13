السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: روسيا تنتظر ردا من الغرب على المقترحات الأمنية

وقال: "قدمنا مبادراتنا لإخراج الوضع من الأزمة. في 10 يناير/كانون الثاني، أوضحناها في جنيف، وفي 12 يناير في إطار مجلس روسيا والناتو في بروكسل. نحن ننتظر الرد المناسب، ولكن ليس على شكل بيانات شعبوية ولكن بمقترحات مكتوبة مبررة جيدا".وبحسب أنتونوف، فإن واشنطن غير قادرة على الدفاع عن وجهة نظرها في المفاوضات بالحجج.وقبل ذلك بيوم، عُقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، قبل ذلك يوم الاثنين، عقدت محادثات ثنائية في جنيف بين وفدي روسيا والولايات المتحدة.يصر الكرملين على إنهاء التعاون العسكري للكتلة مع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، ورفض إنشاء قواعد على أراضيها، والحد من نشر أسلحة الهجوم بالقرب من الحدود الروسية، وإزالة الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا، وضمان عدم توسع الناتو في الشرق.واليوم، ستستمر المشاورات في فيينا في إطار اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن موسكو تنتظر رداً مكتوباً معللاً من واشنطن وحلفائها على المقترحات المتعلقة بأمن أوروبا.
وقال: "قدمنا مبادراتنا لإخراج الوضع من الأزمة. في 10 يناير/كانون الثاني، أوضحناها في جنيف، وفي 12 يناير في إطار مجلس روسيا والناتو في بروكسل. نحن ننتظر الرد المناسب، ولكن ليس على شكل بيانات شعبوية ولكن بمقترحات مكتوبة مبررة جيدا".
وبحسب أنتونوف، فإن واشنطن غير قادرة على الدفاع عن وجهة نظرها في المفاوضات بالحجج.
وأضاف السفير: "لدى المرء انطباع بأن السياسيين الأمريكيين، من خلال الصحافة، أطلقوا أسطور"غزو روسي وشيك لأوكرانيا" ويتغلبون الآن على رهابهم".
وقبل ذلك بيوم، عُقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، قبل ذلك يوم الاثنين، عقدت محادثات ثنائية في جنيف بين وفدي روسيا والولايات المتحدة.
يصر الكرملين على إنهاء التعاون العسكري للكتلة مع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، ورفض إنشاء قواعد على أراضيها، والحد من نشر أسلحة الهجوم بالقرب من الحدود الروسية، وإزالة الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا، وضمان عدم توسع الناتو في الشرق.
واليوم، ستستمر المشاورات في فيينا في إطار اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.