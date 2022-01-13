https://arabic.sputniknews.com/20220113/السلطات-الكويتية-تقاضي-أحلام-والكبيسي-لمخالفتهما-الحجر-الصحي-1055942284.html

السلطات الكويتية تقاضي أحلام والكبيسي لمخالفتهما الحجر الصحي

السلطات الكويتية تقاضي أحلام والكبيسي لمخالفتهما الحجر الصحي

سجلت الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية الكويتية، قضيتي "جنحة خاصة" بحق فنان وفنانة خليجيين ومرافقيهما، وذلك لعدم التزامهم أثناء زيارتهم للبلاد... 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T06:45+0000

2022-01-13T06:45+0000

2022-01-13T06:45+0000

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/13/1043131313_0:0:1903:1071_1920x0_80_0_0_bd5930a475a9baf6628bc2c0eafd4c84.jpg

ونقلت صحيفة الراي الكويتية، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها إنه "تم تسجيل القضيتين ضد الفنانين بناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق شلونك وبروتوكول الحجر الصحي"، مؤكدة أنه "تم إحالة القضيتين إلى إدارة المباحث الجنائية"، دون الكشف عن هوية الفنانين.لكن صحيفة المجلس الإلكترونية الرسمية كشفت عبر حسابها على "تويتر"، أن المعنيين هما الفنانة الإماراتية أحلام والقطري فهد الكبيسي، اللذان أثارا الجدل مؤخراً عقب زيارتهما للكويت.وكانت المطربة الإماراتية أحلام وجهت استغاثة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده.وقالت أحلام في فيديو لها على موقع "إنستغرام"، إن الفنان فهد الكبيسي استطاع مغادرة الكويت إلى الدوحة، في حين طلب منها البقاء في الحجر المنزلي لمدة 72 ساعة في الكويت.ووجهت أحلام حديثها إلى أمير الكويت وولي عهده، مؤكدة أنه لا يضايقها وجودها في الكويت، لكنها تسأل لماذا استطاع الكبيسي المغادرة في حين بقيت هي في الحجر. وقالت: "هناك 20 سؤالا حول الأمر. وإن الكويت دولة عدل ولذلك توجه خطابها إلى الأمير وولي العهد".وأضافت أنها وصلت إلى الكويت، على طائرتها الخاصة، لإحياء أحد الأفراح، لكنها حين أرادت المغادرة تم رفض ذلك، في حين اكتشفت أن الفنان القطري فهد الكبيسي غادر البلاد.وسألت: "لماذا أنا أحلام الإماراتية يتم حجزي 3 أيام، في حين استطاع فهد الكبيسي المغادرة، في وقت أنها كانت تقيم في نفس الفندق الذي أحيت فيه الفرح".وأشارت أحلام إلى أنها تود لو وصلت رسائلها إلى وزير الدفاع الكويتي، وأنها تطمئن الجميع أنها "سليمة" ويمكنها المغادرة عبر طائرتها دون أن يتعرض أي شخص لأي خطر.في هذه الأثناء، خرج الفنان القطري فهد الكبيسي عبر حسابه على "تويتر" ليوضح الإجراءات التي قام بها خلال سفره إلى الكويت، قائلا إنه عند وصوله إلى الكويت طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة الـ"بي سي آر"، وتم ختم جوازه.وأوضح أنه "قام بعمل فحص بي سي آر مرة أخرى قبل حضوره إحدى حفلات الزفاف، ثم غادر الكويت بعد انتهاء الحفل عائدا إلى قطر".هذا وردّت السلطات الكويتية على الفنانة الإماراتية، أحلام، التي آثارت ضجة كبيرة، بعد إعلانها عن منعها من مغادرة البلاد بسبب خضوعها للحجر، في حين أن الفنان القطري فهد الكبيسي غادر في اليوم التالي، دون الخضوع لنفس الشروط.وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، يوم الاثنين الماضي، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".وأشارت إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي، مؤكدة أنها تلقت أيضا بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي.من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد فنانَين خليجيين، مبررة إجراءاتها القانونية ضد الفنانين، الذين لم تسمهما، ومرافقيهما، بـ "عدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق (شلونك)، وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهم البلاد".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60