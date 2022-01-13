تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الصحة-العالمية-إصابات-كورونا--شرق-المتوسط-ارتفعت-بنسبة-89-في-المئة-بداية-2022-1056033179.html
الصحة العالمية: إصابات كورونا شرق المتوسط ارتفعت بنسبة 89 في المئة بداية 2022
الصحة العالمية: إصابات كورونا شرق المتوسط ارتفعت بنسبة 89 في المئة بداية 2022
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفعت خلال الأسبوع الأول من عام 2022 في إقليم شرق المتوسط بنسبة 89 في المئة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:35+0000
2022-01-13T13:35+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_82ba170b1df5fb4f33ba84ad426bff1f.jpg
القاهرة - سبوتنيك. قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، في مؤتمر صحفي: "خلال الأسبوع الأول من 2022 بلغ عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 206980 حالة مؤكدة و1053 حالة وفاة.. ذلك يشير إلى زيادة بنسبة 89% في الحالات المصابة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، رغم تراجع الوفيات بنسبة 13%".وأشار المنظري إلى أن 15 دولة في إقليم شرق المتوسط من أصل 22 سجلت إصابات بمتحوّر أوميكرون.وتابع "المشكلة لا تتعلق بتوفير اللقاحات بل بتحديات أخرى بينها غياب الالتزام السياسي وانعدام الأمن وضعف النظام الصحي والتحديات اللوجستية".وشدد المنظري على أن اللقاحات لا تزال أداة فعالة للحماية من أعراض الإصابة بالمرض والوفاة رغم ظهور متحورات جديدة من الفيروس.وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الثلاثاء الماضي، من أن أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية.ويستند هذا التوقّع إلى ظهور سبعة ملايين حالة إصابة جديدة أبلغ عنها في جميع أنحاء أوروبا في الأسبوع الأول من عام 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_426de76fa6d81ccd4cbabaa24e799dc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الصحة العالمية: إصابات كورونا شرق المتوسط ارتفعت بنسبة 89 في المئة بداية 2022

13:35 GMT 13.01.2022
© REUTERS / Denis Balibouseشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفعت خلال الأسبوع الأول من عام 2022 في إقليم شرق المتوسط بنسبة 89 في المئة.
القاهرة - سبوتنيك. قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، في مؤتمر صحفي: "خلال الأسبوع الأول من 2022 بلغ عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 206980 حالة مؤكدة و1053 حالة وفاة.. ذلك يشير إلى زيادة بنسبة 89% في الحالات المصابة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، رغم تراجع الوفيات بنسبة 13%".
وأشار المنظري إلى أن 15 دولة في إقليم شرق المتوسط من أصل 22 سجلت إصابات بمتحوّر أوميكرون.
واستطرد قائلا: "هناك 6 بلدان في إقليمنا لم تطعم إلا أقل من 10 بالمئة من سكانها، هي أفغانستان وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا واليمن".
وتابع "المشكلة لا تتعلق بتوفير اللقاحات بل بتحديات أخرى بينها غياب الالتزام السياسي وانعدام الأمن وضعف النظام الصحي والتحديات اللوجستية".
وشدد المنظري على أن اللقاحات لا تزال أداة فعالة للحماية من أعراض الإصابة بالمرض والوفاة رغم ظهور متحورات جديدة من الفيروس.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الثلاثاء الماضي، من أن أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية.
ويستند هذا التوقّع إلى ظهور سبعة ملايين حالة إصابة جديدة أبلغ عنها في جميع أنحاء أوروبا في الأسبوع الأول من عام 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:51 GMTمسؤول في حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تدمير التحالف لأسلحتهم في مأرب
13:51 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا
13:46 GMTالمقداد يؤكد "استمرار سوريا في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني"
13:43 GMTالإمارات تفرض غرامة نصف مليون درهم على من يجمع تبرعات غير قانونية
13:42 GMTالرئيس اللبناني: استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي
13:41 GMT"الكوكتيل الكيميائي" لأنهار إنجلترا يشكل خطرا على الصحة العامة
13:35 GMTشويغو: روسيا تسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم
13:35 GMTالصحة العالمية: إصابات كورونا شرق المتوسط ارتفعت بنسبة 89 في المئة بداية 2022
13:32 GMTالدفاع الروسية: العلاقة بين روسيا والناتو في أدنى مستوياتها
13:28 GMTخبير روسي: أي خطوة مستقبلية من الناتو سنعتبرها عدوانا
13:25 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 340 عنصرا من "أنصار الله" اليمنية في مأرب والبيضاء
13:22 GMTالدفاع الروسية: الدفعة الأولى من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية تغادر مطار "ألما آتا"
13:22 GMTليبيا...نذر تصعيد بين الميليشيات ضمن الصراع على السلطة والمال
13:21 GMTإعلام: اختفاء تأمين الطرق المؤدية إلى الخرطوم
13:19 GMT نقابي لبناني: نطالب بإقرار سياسة وطنية اقتصادية اجتماعية تسودها العدالة الإنسانية
13:18 GMTوزير الصحة الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
13:14 GMTكازاخستان تنهض... أعمال ترميم بعد أعمال شغب
13:09 GMTرئيسي: القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج
13:07 GMT"كاف" يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية
13:03 GMTسماء دبي تشهد تحليق "سيارة خارقة طائرة"