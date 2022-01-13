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الصحة العراقية: دخلنا الموجة الرابعة وعلى الجميع التزام الحيطة والحذر
الصحة العراقية: دخلنا الموجة الرابعة وعلى الجميع التزام الحيطة والحذر
أكدت وزارة الصحة العراقية دخول البلاد الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مناشدة المواطنين أخذ الحيطة والحذر. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T10:52+0000
2022-01-13T10:52+0000
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
العراق
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ووفقا لتصريحات أدلى بها مدير عام الصحة العراقية رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد شدد على أن العراق قد دخل الموجة الرابعة من فيروس كورونا.وقال: "العراق يراقب الوضع الوبائي الذي بدأ يتصاعد ما يعني أننا الآن دخلنا في الموجة الرابعة من جائحة كورونا".وناشد المسؤول العراقي مواطنيه أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذوا الحيطة والحذر؛ لما وصف به الموجة الجديدة من الشدة وسرعة انتقال العدوى. وقال:وبناء عليه طالب عبد الأمير جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد البدني.ولفت إلى أن "المتحور الجديد حتى وإن كان أقل شدة من سابقه دلتا، لكن في الوقت نفسه، أسرع منه بعشرة مرات في الانتقال بين المواطنين، بمعنى أن الإصابات ستكون كثيرة، وبالتالي سيشغل المؤسسات الصحية عن الخدمات الأساسية وهذا أيضا سيؤثر على صحة المواطنين".وعن أعداد الملقحين في بلاده، لفت المسؤول العراقي إلى أنهم وصلوا إلى "قرابة 9 ملايين"، مشددا على عدم تسجيل "أي حالة خطرة أو مضاعفات لدى الملقحين"، معتبرا أن هذا "دليل على مأمونية اللقاحات"، مقرا بأن "الراقدين في المستشفيات أغلبهم من غير الملقحين".يشار إلى أن العراق يشهد ارتفاعا مضطردا في الإصابات بفيروس كورونا، منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضيوقد نشرت وزارة الصحة العراقية، الأسبوع الماضي، بيانا عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت فيه "تسجيل 2037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 281 شخصا للشفاء"، مؤكدة وجود "5 حالات وفاة في عموم محافظات البلاد".وكانت الوزارة قد أعلنت، في اليوم نفسه، عن تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر".وقالت إن اكتشاف تلك الحالات حدث أثناء "فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد "، موضحة أنه تم أيضا تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الصحة-العراقية-تكشف-موعد-دخول-الموجة-الرابعة-من-كورونا-1053572893.html
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سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون, العراق

الصحة العراقية: دخلنا الموجة الرابعة وعلى الجميع التزام الحيطة والحذر

10:52 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedأقدم أسواق العراق يعود للحياة متحديا كورونا
أقدم أسواق العراق يعود للحياة متحديا كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
أكدت وزارة الصحة العراقية دخول البلاد الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مناشدة المواطنين أخذ الحيطة والحذر.
ووفقا لتصريحات أدلى بها مدير عام الصحة العراقية رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد شدد على أن العراق قد دخل الموجة الرابعة من فيروس كورونا.
يتم رش الحجاج الشيعة العراقيين بالماء لتبريدهم أثناء توجههم إلى مدينة كربلاء، وذلك قبل طقوس أربعينية الحسين، وسط تفشي فيروس كورونا في بغداد، العراق، 5 أكتوبر / تشرين الأول 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
الصحة العراقية تكشف موعد دخول الموجة الرابعة من كورونا
5 ديسمبر 2021, 08:29 GMT
وقال: "العراق يراقب الوضع الوبائي الذي بدأ يتصاعد ما يعني أننا الآن دخلنا في الموجة الرابعة من جائحة كورونا".
وناشد المسؤول العراقي مواطنيه أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذوا الحيطة والحذر؛ لما وصف به الموجة الجديدة من الشدة وسرعة انتقال العدوى. وقال:

الوزارة توجه رسالة للمواطنين من شقين، الأول بضرورة أن يعوا خطورة الموجة الرابعة التي تشهد دخول متحور جديد سريع الانتقال بين المواطنين...والإصابات ستكون بأعداد عالية خلال الفترة المقبلة.

وبناء عليه طالب عبد الأمير جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد البدني.
ولفت إلى أن "المتحور الجديد حتى وإن كان أقل شدة من سابقه دلتا، لكن في الوقت نفسه، أسرع منه بعشرة مرات في الانتقال بين المواطنين، بمعنى أن الإصابات ستكون كثيرة، وبالتالي سيشغل المؤسسات الصحية عن الخدمات الأساسية وهذا أيضا سيؤثر على صحة المواطنين".

أما عن الشق الثاني من رسالة وزارة الصحة التي قصدها عبد الأمير، فقال: "ثبت عملياً لدى وزارة الصحة بأن الملقحين في منأى من خطورة المتحور واللقاح يوفر المناعة الكافية لتقليل شدة المرض وعدم احتياج الدخول إلى المسشفى، لذلك على جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح التوجه إلى مراكز التلقيح لتلقي اللقاح وهو متوفر وفعال وآمن".

وعن أعداد الملقحين في بلاده، لفت المسؤول العراقي إلى أنهم وصلوا إلى "قرابة 9 ملايين"، مشددا على عدم تسجيل "أي حالة خطرة أو مضاعفات لدى الملقحين"، معتبرا أن هذا "دليل على مأمونية اللقاحات"، مقرا بأن "الراقدين في المستشفيات أغلبهم من غير الملقحين".
يشار إلى أن العراق يشهد ارتفاعا مضطردا في الإصابات بفيروس كورونا، منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي
وقد نشرت وزارة الصحة العراقية، الأسبوع الماضي، بيانا عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت فيه "تسجيل 2037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 281 شخصا للشفاء"، مؤكدة وجود "5 حالات وفاة في عموم محافظات البلاد".
وكانت الوزارة قد أعلنت، في اليوم نفسه، عن تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر".
وقالت إن اكتشاف تلك الحالات حدث أثناء "فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد "، موضحة أنه تم أيضا تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.
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