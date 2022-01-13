الصومال يستعيد 97 مهاجرا غير قانوني من مواطنيه العالقين في ليبيا

قال وزير الخارجة الصومالي عبدي سعيد موسى في مؤتمر صحفي إنّ "إعادة هؤلاء الموطنين البالغ عددهم 97 شخصا بينهم 5 سيدات، يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة مواطنيها القابعين في دول العالم إلى بلادهم".وأكد موسى، أنّ "رئيس بلاده، محمد فرماجو، التقى اتّفق في ديسمبر الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على تعجيل مهمة إعادة المواطنين الصوماليين إلى بلادهم".وذكر موسى أنّ "هذه الدفعة هي الأولى منذ بدء أزمة كورنا، مشيرا إلى مواصلة الحكومة الصومالية جهودها لإعادة العالقين في الخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي".وأعلن الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري، في وقت سابق، إغلاق المنافذ الحدودية مع السودان وتشاد حتى إشعار آخر.وقالت كتيبة "سُبل السلام" التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة، في بيان، صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنها :"أغلقت المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر"، محذرة "جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي".
صرحت وزارة الخارجية الصومالية، أن "97 مهاجرا غير قانوني من مواطنيها، تمت إعادتهم بعدما كانوا محتجزين في مراكز الهجرة غير الشرعية في ليبيا".
قال وزير الخارجة الصومالي عبدي سعيد موسى في مؤتمر صحفي إنّ "إعادة هؤلاء الموطنين البالغ عددهم 97 شخصا بينهم 5 سيدات، يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة مواطنيها القابعين في دول العالم إلى بلادهم".
أجريت إتصالا هاتفيا مع أخي رئيس المجلس الرئاسي الليبي د.محمد يونس المنفي ناقشنا فيه أوجه تعزيز العلاقات الأخوية وسبل دعم أمن وإستقرار المنطقة. كما أثنيت بمساهمة الحكومة الليبية قيادة وشعبا @GovernmentLY في إعادة المواطنين الصومالين الذين كانوا عالقين في ليبيا. pic.twitter.com/0A9zx6u96r
وأكد موسى، أنّ "رئيس بلاده، محمد فرماجو، التقى اتّفق في ديسمبر الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على تعجيل مهمة إعادة المواطنين الصوماليين إلى بلادهم".
وذكر موسى أنّ "هذه الدفعة هي الأولى منذ بدء أزمة كورنا، مشيرا إلى مواصلة الحكومة الصومالية جهودها لإعادة العالقين في الخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي".
وأعلن الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري، في وقت سابق، إغلاق المنافذ الحدودية مع السودان وتشاد حتى إشعار آخر.
وقالت كتيبة "سُبل السلام" التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة، في بيان، صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنها :"أغلقت المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر"، محذرة "جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي".