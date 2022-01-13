العراق يتخذ إجراء طارئا لتفادي المخلفات الحربية والألغام في البصرة

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير المركز، نبراس فاخر التميمي، قوله بأن "حجم التلوث في محافظة البصرة نتيجة المخلفات الحربية بلغ 1258 كيلومترا، وقد تم عقد اجتماع طارئ بحضور الجهات الحكومية في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، من أجل وضع حلول للحد من تلك المخلفات ونسبة التلوث الناتجة عنها".وكشف التميمي عن أن البصرة تعاني سنويا من أضرار بشرية ومادية جراء مخلفات الحروب والألغام، لذلك يجري التنسيق مع قيادة العمليات لتكثيف السيطرة الأمنية القريبة من المناطق الخطرة والمناطق الصحراوية ومنع المواطنين من دخولها.وشملت الخطة الطارئة لتفادي المخلفات الحربية والألغام مركز مدينة البصرة والأقضية والنواحي بغية الحد من تلك المخلفات، ومن خلالها تمت مناشدة برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بزيادة الدعم البشري والفني لملاكات المسح والإزالة لمواقع الألغام ومخلفات الحروب.وفي إطار الخطة، أعيد تثبيت العلامات التحذيرية لتحذير المواطنين من مدى خطورة الاقتراب من المناطق الخطرة، كما تمت دعوة المواطنين بالتبليغ عن أي جسم غريب والاتصال مباشرة بالأرقام المجانية التي نشرها المركز الإقليمي كي تتم في الحال الاستجابة السريعة من قبل الجهات المختصة.
وضع المركز الإقليمي الجنوبي لشؤون الألغام في العراق، اليوم الخميس، خطة طارئة لمعالجة ملف المخلفات الحربية في مدينة البصرة بتعاون دول، وذلك بعد تحديد المساحة الملوثة بالمخلفات الحربية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير المركز، نبراس فاخر التميمي، قوله بأن "حجم التلوث في محافظة البصرة نتيجة المخلفات الحربية بلغ 1258 كيلومترا، وقد تم عقد اجتماع طارئ بحضور الجهات الحكومية في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، من أجل وضع حلول للحد من تلك المخلفات ونسبة التلوث الناتجة عنها".
وكشف التميمي عن أن البصرة تعاني سنويا من أضرار بشرية ومادية جراء مخلفات الحروب والألغام، لذلك يجري التنسيق مع قيادة العمليات لتكثيف السيطرة الأمنية القريبة من المناطق الخطرة والمناطق الصحراوية ومنع المواطنين من دخولها.
وشملت الخطة الطارئة لتفادي المخلفات الحربية والألغام مركز مدينة البصرة والأقضية والنواحي بغية الحد من تلك المخلفات، ومن خلالها تمت مناشدة برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بزيادة الدعم البشري والفني لملاكات المسح والإزالة لمواقع الألغام ومخلفات الحروب.
وفي إطار الخطة، أعيد تثبيت العلامات التحذيرية لتحذير المواطنين من مدى خطورة الاقتراب من المناطق الخطرة، كما تمت دعوة المواطنين بالتبليغ عن أي جسم غريب والاتصال مباشرة بالأرقام المجانية التي نشرها المركز الإقليمي كي تتم في الحال الاستجابة السريعة من قبل الجهات المختصة.