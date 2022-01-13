القوات الصينية تقتحم مبنى بطائرة مسيرة خلال التدريبات... فيديو

تم تصوير الفيديو في مناورات للقوات الخاصة في القوات الشعبية المسلحة الصينية.كوادكوبتر الثقيلة مسلحة ببندقية آلية QBZ-95. أطلقت الطائرة المسيرة النار في البداية على المبنى، ثم حلقت واخترقت زجاج النافذة.QBZ-95 (تايب 95) عبارة عن بندقية آلية خفيفة تحتوي على خرطوشة منخفضة النبضات عيار 5.8 ملم. تم بناء السلاح وفقًا لمخطط bullpup، وله ارتداد منخفض وفعال في المدى القصير. إن إطلاق النار على مسافة كبيرة أمر صعب بسبب التصميم وقصر السبطانة.القوات الشعبية المسلحة - جزء من جيش التحرير الشعبي، القوات الداخلية لجمهورية الصين الشعبية. في وقت السلم، تحرس الشرطة المواقع المهمة. خلال الحرب، يتم استدعاءها لمساعدة الجيش في العمليات الدفاعية والقتالية.
QBZ-95 (تايب 95) عبارة عن بندقية آلية خفيفة تحتوي على خرطوشة منخفضة النبضات عيار 5.8 ملم. تم بناء السلاح وفقًا لمخطط bullpup، وله ارتداد منخفض وفعال في المدى القصير. إن إطلاق النار على مسافة كبيرة أمر صعب بسبب التصميم وقصر السبطانة.
القوات الشعبية المسلحة - جزء من جيش التحرير الشعبي، القوات الداخلية لجمهورية الصين الشعبية. في وقت السلم، تحرس الشرطة المواقع المهمة. خلال الحرب، يتم استدعاءها لمساعدة الجيش في العمليات الدفاعية والقتالية.