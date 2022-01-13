تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الكاميرون-تصعد-لدور-الـ16-بعد-اكتساح-إثيوبيا-برباعية-في-أمم-أفريقيا-فيديو-1056091378.html
الكاميرون تصعد لدور الـ16 بعد اكتساح إثيوبيا برباعية في أمم أفريقيا... فيديو
الكاميرون تصعد لدور الـ16 بعد اكتساح إثيوبيا برباعية في أمم أفريقيا... فيديو
حقق المنتخب الكاميروني فوزا كبيرا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T19:03+0000
2022-01-13T19:03+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102195/93/1021959352_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_79e9d5c4ce0fb2f2662d487d4fb930b6.jpg
سجل منتخب إثيوبيا هدفه الوحيد في توقيت مبكر للغاية، في الدقيقة 3 من عمر المباراة، عن طريق داوا هوتيسا بعدما تلقي عرضية أرضية ليسدد الكرة بباطن القدم علي يمين الحارس.لكن الرد جاء سريعا، في الدقيقة التاسعة، عن طريق عرضية من الجبهة اليمني من لاعب الكاميرون ليقابلها كارل توكو ايكامبي برأسية علي يمين الحارس.ثم جاء هدف التقدم لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 53، عن طريق أبو بكر بعد أن أرسل كولينز فاي عرضية من الجبهة اليمني تصل إلي فينسنت أبو بكر ليحولها رأسية علي يمين الحارس وتسكن الكرة الشباك.وبعد دقيقتين فقط استطاع الكاميرون أن يسجل الهدف الثالث، عن طريق أبو بكر من جديد الذي أصبح هدافا للبطولة، بعد أن تلقي عرضية من زميله من الجبهة اليمني ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء علي يسار الحارس.أما الهدف الرابع جاء عن طريق إيكامبي بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي اثيوبيا بمهارة رائعة وسدد الكرة بباطن القدم علي يمين الحارس.وبذلك ضمن المنتخب الكاميروني التأهل لدور الـ 16 للبطولة بعد أن أصبح رصيده 6 نقاط، في المركز الأول بمجموعته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102195/93/1021959352_187:0:1088:676_1920x0_80_0_0_9d2de581917d8bcc6992b132b2250684.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

الكاميرون تصعد لدور الـ16 بعد اكتساح إثيوبيا برباعية في أمم أفريقيا... فيديو

19:03 GMT 13.01.2022
© Twitter.comمنتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Twitter.com
تابعنا عبر
حقق المنتخب الكاميروني فوزا كبيرا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
سجل منتخب إثيوبيا هدفه الوحيد في توقيت مبكر للغاية، في الدقيقة 3 من عمر المباراة، عن طريق داوا هوتيسا بعدما تلقي عرضية أرضية ليسدد الكرة بباطن القدم علي يمين الحارس.
لكن الرد جاء سريعا، في الدقيقة التاسعة، عن طريق عرضية من الجبهة اليمني من لاعب الكاميرون ليقابلها كارل توكو ايكامبي برأسية علي يمين الحارس.
ثم جاء هدف التقدم لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 53، عن طريق أبو بكر بعد أن أرسل كولينز فاي عرضية من الجبهة اليمني تصل إلي فينسنت أبو بكر ليحولها رأسية علي يمين الحارس وتسكن الكرة الشباك.
وبعد دقيقتين فقط استطاع الكاميرون أن يسجل الهدف الثالث، عن طريق أبو بكر من جديد الذي أصبح هدافا للبطولة، بعد أن تلقي عرضية من زميله من الجبهة اليمني ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء علي يسار الحارس.
أما الهدف الرابع جاء عن طريق إيكامبي بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي اثيوبيا بمهارة رائعة وسدد الكرة بباطن القدم علي يمين الحارس.
وبذلك ضمن المنتخب الكاميروني التأهل لدور الـ 16 للبطولة بعد أن أصبح رصيده 6 نقاط، في المركز الأول بمجموعته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:03 GMTالكاميرون تصعد لدور الـ16 بعد اكتساح إثيوبيا برباعية في أمم أفريقيا... فيديو
18:33 GMTفيديو لمستشار بايدن البارز فاوتشي وهو يشتم في سره خلال جلسة في مجلس الشيوخ
18:31 GMTتجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من رتبه العسكرية بعد اتهامه بالاغتصاب
18:27 GMTوزارة الشؤون الدينية في تونس تعلق صلاة الجمعة للحد من تفشي فيروس كورونا
18:19 GMTأردوغان: نحمي البلاد من هجمات "الأدوات المالية الأجنبية"
18:12 GMTمسؤول: من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما"... فيديو
18:05 GMTخبراء: القرار الأوروبي برفع العراق من قائمة الإرهاب وغسيل الأموال "سياسي"
17:58 GMTمقتل متظاهر في احتجاجات بمدينة بحري شمال الخرطوم
17:50 GMTأردوغان: نأمل بتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في 2022
17:38 GMTوفاة رئيس الطائفة اليهودية في تركيا عن 85 عاما
17:37 GMTرجل يكتشف رقود صرصور داخل أذنه لمدة 3 أيام
17:30 GMTوزير الخارجية في عهد البشير يضرب عن الطعام لاعتقاله أكثر من عامين دون محاكمة
17:20 GMTمسؤول بهيئة الأسرى الفلسطينية: الأسير أبوحميد في خطر وتحركات لنقله إلى مصر أو الأردن
17:08 GMTبايدن يعلن أن إدارته ستوفر أقنعة "عالية الجودة" مجانية للشعب الأمريكي
17:04 GMTغرائب أمم أفريقيا مستمرة... بونو يرفض التحدث بلغة أجنبية بعد اكتشاف عدم وجود مترجم (فيديو)
17:01 GMTمصدر أمني: قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العراق
17:00 GMTاعتقالات وإصابات خلال مواجهة الشرطة الإسرائيلية لتظاهرة حاشدة في النقب... فيديو وصور
16:57 GMTخبير: متحور أوميكرون قد ينقذ البشرية من الوباء
16:44 GMTأول امرأة تصل إلى 300 مليون متابع على "إنستغرام"
16:38 GMTكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تناقش التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية