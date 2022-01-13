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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الكاميرون-تصعد-لدور-الـ16-بعد-اكتساح-إثيوبيا-برباعية-في-أمم-أفريقيا-فيديو-1056091378.html
الكاميرون تصعد لدور الـ16 بعد اكتساح إثيوبيا برباعية في أمم أفريقيا... فيديو
الكاميرون تصعد لدور الـ16 بعد اكتساح إثيوبيا برباعية في أمم أفريقيا... فيديو
حقق المنتخب الكاميروني فوزا كبيرا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T19:03+0000
2022-01-13T19:03+0000
2022-01-13T19:03+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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سجل منتخب إثيوبيا هدفه الوحيد في توقيت مبكر للغاية، في الدقيقة 3 من عمر المباراة، عن طريق داوا هوتيسا بعدما تلقي عرضية أرضية ليسدد الكرة بباطن القدم علي يمين الحارس.لكن الرد جاء سريعا، في الدقيقة التاسعة، عن طريق عرضية من الجبهة اليمني من لاعب الكاميرون ليقابلها كارل توكو ايكامبي برأسية علي يمين الحارس.ثم جاء هدف التقدم لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 53، عن طريق أبو بكر بعد أن أرسل كولينز فاي عرضية من الجبهة اليمني تصل إلي فينسنت أبو بكر ليحولها رأسية علي يمين الحارس وتسكن الكرة الشباك.وبعد دقيقتين فقط استطاع الكاميرون أن يسجل الهدف الثالث، عن طريق أبو بكر من جديد الذي أصبح هدافا للبطولة، بعد أن تلقي عرضية من زميله من الجبهة اليمني ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء علي يسار الحارس.أما الهدف الرابع جاء عن طريق إيكامبي بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي اثيوبيا بمهارة رائعة وسدد الكرة بباطن القدم علي يمين الحارس.وبذلك ضمن المنتخب الكاميروني التأهل لدور الـ 16 للبطولة بعد أن أصبح رصيده 6 نقاط، في المركز الأول بمجموعته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الكاميرون تصعد لدور الـ16 بعد اكتساح إثيوبيا برباعية في أمم أفريقيا... فيديو
حقق المنتخب الكاميروني فوزا كبيرا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
سجل منتخب إثيوبيا هدفه الوحيد في توقيت مبكر للغاية، في الدقيقة 3 من عمر المباراة، عن طريق داوا هوتيسا بعدما تلقي عرضية أرضية ليسدد الكرة بباطن القدم علي يمين الحارس.
لكن الرد جاء سريعا، في الدقيقة التاسعة، عن طريق عرضية من الجبهة اليمني من لاعب الكاميرون ليقابلها كارل توكو ايكامبي برأسية علي يمين الحارس.
ثم جاء هدف التقدم لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 53، عن طريق أبو بكر بعد أن أرسل كولينز فاي عرضية من الجبهة اليمني تصل إلي فينسنت أبو بكر ليحولها رأسية علي يمين الحارس وتسكن الكرة الشباك.
وبعد دقيقتين فقط استطاع الكاميرون أن يسجل الهدف الثالث، عن طريق أبو بكر من جديد الذي أصبح هدافا للبطولة، بعد أن تلقي عرضية من زميله من الجبهة اليمني ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء علي يسار الحارس.
أما الهدف الرابع جاء عن طريق إيكامبي بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي اثيوبيا بمهارة رائعة وسدد الكرة بباطن القدم علي يمين الحارس.
وبذلك ضمن المنتخب الكاميروني التأهل لدور الـ 16 للبطولة بعد أن أصبح رصيده 6 نقاط، في المركز الأول بمجموعته.